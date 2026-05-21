Los 37 títulos que ganó Cristiano Ronaldo tras coronarse con Al-Nassr en la Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo se coronó campeón de la Saudi Pro League con Al-Nassr y obtuvo su primer gran título con el conjunto de Arabia Saudita.

Al-Nassr se coronó campeón de la Saudi Pro League este jueves 21 de mayo luego de vencer por 4-1 a Damac en el juego que determinó el campeonato en la región. Cristiano Ronaldo levantó su primer título con el conjunto de Arabia Saudita.

Publicidad

Este es el título número 37 en la carrera de Cristiano Ronaldo, quien sigue haciendo historia en el futbol mientras busca llegar a los 1000 goles. Con la estrella obtenida hoy, el luso logró coronarse al menos una vez en todos los equipos en los que estuvo.

Las estrellas más importantes

Cristiano Ronaldo ganó un total de cinco Champions League, cuatro con Real Madrid y una con Manchester United. El luso también se coronó en cuatro oportunidades en el Mundial de Clubes (tres con el equipo merengue y una con el conjunto de la Premier League).

Asimismo, Cristiano Ronaldo ganó un total de ocho ligas nacionales en su carrera: tres con Manchester United, dos con Real Madrid, dos con Juventus y la actual en la que se coronó con Al-Nassr.

Publicidad

Cristiano Ronaldo con la Champions League 2016 (Getty Images)

Los 37 títulos de Cristiano Ronaldo

Con Real Madrid

Champions League (x4)

LaLiga (x3)

Mundial de Clubes (x3)

Supercopa de Europa (x3)

Copa del Rey (x2)

Supercopa de España (x2)

Con Manchester United

Premier League (x3)

Community Shield (x2)

Copa de la Liga (x2)

Champions League (x1)

Mundial de Clubes (x1)

FA Cup (x1)

Publicidad

Con Juventus

Serie A (x2)

Supercopa de Italia (x2)

Copa de Italia (x1)

Con Al-Nassr

Saudi Pro League (x1)

Campeonato de Clubes Árabes (x1)

Con Sporting de Lisboa

Supercopa de Portugal (x1)

Publicidad

Con Portugal

UEFA Nations League (x2)

Eurocopa 2016

En síntesis