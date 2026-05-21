Los 37 títulos que ganó Cristiano Ronaldo tras coronarse con Al-Nassr en la Saudi Pro League

Al-Nassr se coronó campeón de la Saudi Pro League este jueves 21 de mayo luego de vencer por 4-1 a Damac en el juego que determinó el campeonato en la región. Cristiano Ronaldo levantó su primer título con el conjunto de Arabia Saudita.
Este es el título número 37 en la carrera de Cristiano Ronaldo, quien sigue haciendo historia en el futbol mientras busca llegar a los 1000 goles. Con la estrella obtenida hoy, el luso logró coronarse al menos una vez en todos los equipos en los que estuvo.
Las estrellas más importantes
Cristiano Ronaldo ganó un total de cinco Champions League, cuatro con Real Madrid y una con Manchester United. El luso también se coronó en cuatro oportunidades en el Mundial de Clubes (tres con el equipo merengue y una con el conjunto de la Premier League).
Asimismo, Cristiano Ronaldo ganó un total de ocho ligas nacionales en su carrera: tres con Manchester United, dos con Real Madrid, dos con Juventus y la actual en la que se coronó con Al-Nassr.
Cristiano Ronaldo con la Champions League 2016 (Getty Images)
Los 37 títulos de Cristiano Ronaldo
Con Real Madrid
- Champions League (x4)
- LaLiga (x3)
- Mundial de Clubes (x3)
- Supercopa de Europa (x3)
- Copa del Rey (x2)
- Supercopa de España (x2)
Con Manchester United
- Premier League (x3)
- Community Shield (x2)
- Copa de la Liga (x2)
- Champions League (x1)
- Mundial de Clubes (x1)
- FA Cup (x1)
Con Juventus
- Serie A (x2)
- Supercopa de Italia (x2)
- Copa de Italia (x1)
Con Al-Nassr
- Saudi Pro League (x1)
- Campeonato de Clubes Árabes (x1)
Con Sporting de Lisboa
- Supercopa de Portugal (x1)
Con Portugal
- UEFA Nations League (x2)
- Eurocopa 2016
En síntesis
- Cristiano Ronaldo alcanzó los 37 títulos oficiales tras ganar la Saudi Pro League.
- El delantero luso registra ocho ligas nacionales ganadas en cuatro países diferentes.
- Ronaldo suma cinco Champions League obtenidas con Real Madrid y Manchester United.