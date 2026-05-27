Mientras en Xolos gana 200 mil, el salario que podría dar Real Madrid a Gilberto Mora

La joven promesa mexicano está en el radar del equipo español y podrían buscarlo una vez finalizado el Mundial 2026.

Gilberto Mora se ha convertido en uno de los jóvenes mexicanos con mayor proyección en la actualidad. Con apenas 17 años, el futbolista de Xolos de Tijuana ya mostró condiciones muy interesantes en Primera División y poco a poco comenzó a llamar la atención fuera de México.

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Gilberto Mora en México (Getty Images)

Su crecimiento en el último tiempo hizo que empezara a ser relacionado con distintos equipos europeos. Por ahora no existe ninguna negociación avanzada, pero en Xolos saben que varios clubes importantes lo siguen de cerca y que, si llega una oferta fuerte, buscarán obtener una buena cantidad de dinero por una de las joyas de su cantera.

Además, Gilberto Mora aparece como una de las apuestas más interesantes de México pensando en el Mundial 2026. A pesar de su juventud, muchos aficionados tienen ilusión con lo que pueda aportar si le toca sumar minutos en una Copa del Mundo tan importante para el país.

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En las últimas horas surgió la información de que Real Madrid estará observándolo muy de cerca durante el torneo. La idea del club español es seguir evaluando su evolución y rendimiento antes de decidir si en el futuro avanzan formalmente por él.

⚪️ ¡EL REAL MADRID SIGUE DE CERCA A GILBERTO MORA! 🇲🇽✨



La joya mexicana sigue llamando la atención en Europa y ahora el conjunto merengue ya monitorea de cerca su crecimiento. 👀🔥#AsClaroW pic.twitter.com/QeecuLMuOt — AS México (@ASMexico) May 26, 2026

El conjunto merengue viene apostando desde hace tiempo por futbolistas jóvenes con proyección y considera que Gilberto Mora podría seguir creciendo mucho en los próximos años si mantiene este nivel.

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Lo que podría ganar Gilberto Mora si llega al Real Madrid

Actualmente, el joven mexicano tiene un salario mucho más bajo que el de otras figuras consolidadas. Los reportes más recientes indican que percibe alrededor de 200 mil dólares por temporada en Xolos, una cifra normal para un futbolista de su edad y experiencia.

Sin embargo, en caso de que Real Madrid avance por él en el futuro, sus ingresos podrían crecer muchísimo. Un caso reciente es el de Franco Mastantuono, una de las últimas apuestas jóvenes del club español, que tendría un salario cercano a los 4 millones de dólares anuales. Si Gilberto Mora sigue creciendo, no sería extraño que pueda recibir una propuesta parecida más adelante.

En sintesis

El juvenil mexicano Gilberto Mora despertó el interés del Real Madrid CF para ser observado durante el Mundial 2026.

despertó el interés del Real Madrid CF para ser observado durante el Mundial 2026. El futbolista de 17 años percibe un salario anual aproximado de 200 mil dólares en el Club Tijuana .

. El mediocampista argentino Franco Mastantuono destaca como un referente de las recientes apuestas jóvenes del club merengue.