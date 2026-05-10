Cuántos títulos tiene el Barcelona en su historia: así quedó la vitrina

Este domingo 10 de mayo quedará en la historia grande del deporte. Barcelona se lució en casa ante el Real Madrid por la Jornada 35 de LaLiga y lo venció por 2-0 para sentenciar LaLiga y proclamarse como campeón del futbol español, hito que le permitió agrandar su vitrina y colocar un trofeo más que modifica los números de uno de los equipos más ganadores de todos los tiempos.

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Los títulos de Barcelona en su historia

Este título de LaLiga fue el número 29 en la historia de la institución Blaugrana y la quinta en los últimos 10 años, manteniendo el claro dominio a nivel nacional que tanto lo caracteriza. Aunque todavía quedan tres partidos por jugar para completar el calendario, hasta el momento acumula 91 puntos producto de 30 victorias, 1 empate y cuatro derrotas.

Lo más preciado a nivel internacional es la UEFA Champions League y esta es la deuda pendiente del Barcelona. Aunque el conjunto Culé tuvo buenas campañas en la intención de conquistar la Orejona, siempre se terminó quedando a las puertas un título que le es esquivo desde 2015, año en el que fue campeón por última vez. Barça acumula cinco de estos trofeos y anhela el sexto.

Barcelona conquistó LaLiga 2025-26. (GETTY IMAGES)

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En cuanto a otro tipo de certámenes, Barcelona acumula 3 Mundial de Clubes, 4 Recopa de Europa, 3 Copa de Ferias, 1 Supercopa de Ferias, 5 Supercopa de Europa, 2 Copa Latina, 4 Copa de los Pirineos, 32 Copa del Rey, 16 Supercopa de España, 2 Copa de la Liga, 1 Liga Mediterránea, 1 Liga Catalana, 23 Campeonato de Catalunya, 2 Supercopa de Catalunya, 8 Copa Catalunya y 3 Copa Eva Duarte.

Mucha de estas competencias datan de principios del siglo pasado y que ya quedaron lejos en el tiempo, pero que le ponen números finales al palmarés Blaugrana de un exitoso 146 que se compone de 35 regionales, 84 nacionales y 27 internacionales. Una historia grandísima que seguirá creciendo como un ritmo voraz como el que mantiene en las últimas temporadas.

En síntesis

El Barcelona venció 2-0 al Real Madrid y se proclamó campeón de LaLiga .

venció 2-0 al Real Madrid y se proclamó . El club sumó su título 29 de liga y alcanza los 91 puntos actuales.

y alcanza los actuales. La institución registra 32 Copas del Rey y 5 trofeos de Champions League.