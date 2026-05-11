Xabi Alonso está libre después de ser despedido por el Real Madrid en enero de este año. El otro candidato que maneja el Chelsea.

Chelsea está atravesando un cierre de temporada más que complicado. Después de seis derrotas consecutivas en la Premier League, los Blues pudieron cortar esta racha negativa y empataron 1-1 con Liverpool el fin de semana pasado.

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Liam Rosenior es historia en el Chelsea y la directiva ya ha empezado a explorar opciones en el mercado de los entrenadores de cara a la próxima temporada. Según lo informado por David Ornstein, Xabi Alonso es uno de los candidatos del equipo de la Premier League.

El periodista inglés, uno de los más reconocidos en el futbol europeo, detalló en The Athletic que Xabi Alonso estaría abierto a la posibilidad de ser el nuevo técnico del Chelsea.

El otro candidato en Chelsea

No obstante, la directiva del conjunto londinense aún no tendría nada decidido porque Andoni Iraola, actual entrenador del Bournemouth, también sería uno candidato fuerte entre las opciones que maneja el Chelsea de cara a la próxima temporada.

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Andoni Iraola también es candidato en Chelsea (Getty Images)

El equipo de la Premier League ha tenido dificultades para asentarse en el proyecto de un técnico en los últimos años, especialmente desde que la directiva despidió a Thomas Tuchel en 2022, el técnico campeón de la Champions League con el Chelsea.

Por su parte, Xabi Alonso se encuentra libre desde que fue despedido por el Real Madrid en enero. El DT esperaba tener un buen paso por el conjunto merengue después de su éxito en Bayer Leverkusen, pero su ciclo en el equipo merengue duró tan solo unos meses.

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Xabi Alonso dirigió 34 partidos al Real Madrid con 24 triunfos, 4 empates y 6 derrotas. Por otra parte, Andoni Iraola está atravesando su tercera y última temporada con Bournemouth, equipo con el que disputó 125 encuentros (47 victorias, 38 igualdades y 40 caídas).

En síntesis