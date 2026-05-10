¿Por qué los jugadores del Barcelona llevan un brazalete negro en su playera ante Real Madrid?

La presencia de la cinta negra en la playera del FC Barcelona llamó rápidamente la atención durante el duelo frente a Real Madrid. Minutos después se confirmó que el gesto fue realizado en señal de luto por el fallecimiento del padre de Hansi Flick.
El entrenador alemán recibió la noticia este mismo día, en la previa de uno de los partidos más importantes de la temporada. Aun así, Flick tomó la decisión de acompañar a su equipo y mantenerse al frente del conjunto blaugrana en El Clásico.
La situación generó un fuerte impacto dentro del vestidor del Barcelona, donde jugadores y cuerpo técnico mostraron su apoyo al entrenador en medio de un momento muy delicado a nivel personal.
Barcelona puede ser campeón
En lo deportivo, el encuentro también tiene una enorme importancia para el conjunto culé. El Barcelona llega al clásico con la posibilidad concreta de consagrarse campeón de LaLiga 2025-26 ante su máximo rival en su estadio y con su afición.
El equipo blaugrana sabe que un empate o una victoria le permitirá quedarse con el título, mientras que una derrota prolongará la definición y mantendrá con vida a Real Madrid en la pelea por el campeonato, pero la diferencia seguirá siendo grande.
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En sintesis
- El FC Barcelona usó una cinta negra en luto por el padre de Hansi Flick.
- El entrenador alemán decidió dirigir el partido tras recibir la noticia el mismo día.
- El equipo blaugrana puede consagrarse campeón de LaLiga 2025-26 con un empate o victoria.