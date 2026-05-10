Tabla histórica de campeones de LaLiga: ¿Cuántos títulos separan al Real Madrid del Barcelona tras la 29° liga Culé?

La victoria de este domingo de Barcelona sobre Real Madrid por 2-0 en la Jornada 35 de LaLiga que le permitió consagrarse como campeón no fue un título más. El conjunto Culé volvió a confirmar su dominio de la última década a nivel nacional y se acercó un poco más en el historial acumulado que siguen liderando los Merengues, aunque ahora no tan cómodos.

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Diferencia en títulos de liga entre Barcelona y Real Madrid

Para el Barcelona, la ganada recientemente fue la Liga número 29 en su historia, la segunda de forma consecutiva y la quinta en los últimos diez años. Esto le permitió acercarse a las 36 que acumula el Real Madrid. Si el Barcelona logró sentenciar el campeonato fue porque encontró en la regularidad su mejor aliada, ya que el equipo supo gestionar la presión de un Real Madrid que acechó durante gran parte de la segunda vuelta, pero que terminó desmoronándose en los duelos directos.

Real Madrid no conquista LaLiga hace tres temporadas. (GETTY IMAGES)

A su vez, la otra gran disputa que mantienen estos dos equipos es la de las conquistas en la UEFA Champions League, aunque aquí la historia es muy distinta y el dominio del Real Madrid es absoluto. La Casa Blanca tiene un total de 15 títulos, mientras que Barcelona acumula solo cinco y se ha quedado estancado luego de su última consagración en 2015.

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Al margen de la tabla histórica, el golpe en este Clásico deja claro que el recambio generacional en Cataluña está dando frutos. Mientras los Merengues atraviesan una transición que se nota forzada, el Barça logró combinar experiencia y juventud para dominar el ritmo físico de la temporada.

Con este trofeo, el conjunto azulgrana recupera la hegemonía local y se enfoca en construir una nueva era de éxitos. El Barcelona volvió a ser el dueño de España y, mientras en la capital se lamen las heridas, en la Ciudad Condal ya sueñan con repetir el plato el próximo año.

En síntesis

El Barcelona venció 2-0 al Real Madrid y conquistó su Liga número 29 .

venció 2-0 al Real Madrid y conquistó su . El club Real Madrid lidera el historial con 36 títulos de liga española.

lidera el historial con de liga española. Real Madrid suma 15 Champions League frente a las cinco obtenidas por el Barcelona.