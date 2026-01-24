Es tendencia:
logotipo del encabezado
Futbol Internacional

Dani Alves analiza volver del retiro para jugar en un inesperado equipo de Portugal

El emblemático futbolista brasileño, con pasado en Pumas UNAM, ya posó con la playera del que podría ser su próximo club.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Dani Alves, exjugador de Pumas, podría regersar a las canchas
© GETTY IMAGESDani Alves, exjugador de Pumas, podría regersar a las canchas

La carrera de Dani Alves tomó un giro inesperado luego de ser condenado a prisión por agresión sexual en febrero de 2024. El destacado futbolista brasileño pasó 14 meses en prisión hasta ser absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahora volvería a los terrenos de juego con 42 años.

Publicidad

Luego de quedar en libertad, Alves había sorprendido con una nueva faceta como predicador en una iglesia de Girona, pero ahora -contra todo pronóstico- está analizando volver a ponerse las botas para jugar nuevamente al futbol de manera profesional.

Según el diario A Bola, el nuevo equipo de Dani sería el São João de Ver, club de la tercera división de Portugal del que es copropietario. La situación deportiva de dicha institución es crítica y el brasileño analiza la posibilidad de volver a jugar para ayudarlos a salvarse del descenso.

Tal como informó el citado medio, Dani Alves tuvo incidencia en la destitución del técnico João Nívea hace una semana y todo apunta a que el nuevo DT le daría un lugar al exdefensa de Pumas en el equipo durante la segunda fase del campeonato con la misión de salvar la categoría.

Publicidad
Dani Alves posó con la playera del São João de Ver (@scsjver)

Dani Alves posó con la playera del São João de Ver (@scsjver)

Todos los equipos en los que jugó Dani Alves

  • Bahia
  • Sevilla
  • Barcelona
  • Juventus
  • PSG
  • San Pablo
  • Barcelona
  • Pumas UNAM
César Luis Merlo reveló si José Caicedo se queda en Pumas o si se marcha al Santos de Neymar

ver también

César Luis Merlo reveló si José Caicedo se queda en Pumas o si se marcha al Santos de Neymar

En síntesis

  • Dani Alves fue absuelto tras 14 meses en prisión por el Tribunal de Cataluña.
  • Podría volver a jugar en el São João de Ver, club de Portugal.
  • Es copropietario del equipo y busca evitar el descenso a sus 42 años.
Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
¿Cómo vivió Carrasquilla la lesión que sufrió Kevin Mier?
Pumas de la UNAM

¿Cómo vivió Carrasquilla la lesión que sufrió Kevin Mier?

¿Qué pasará con Keylor Navas y su renovación con Pumas?
Pumas de la UNAM

¿Qué pasará con Keylor Navas y su renovación con Pumas?

Pumas busca recuperar lo invertido en este fichaje
Pumas de la UNAM

Pumas busca recuperar lo invertido en este fichaje

¿A qué hora es la pelea de Justin Gaethje y Paddy Pimblett HOY en UFC 324?
MMA

¿A qué hora es la pelea de Justin Gaethje y Paddy Pimblett HOY en UFC 324?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo