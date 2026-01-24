La carrera de Dani Alves tomó un giro inesperado luego de ser condenado a prisión por agresión sexual en febrero de 2024. El destacado futbolista brasileño pasó 14 meses en prisión hasta ser absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahora volvería a los terrenos de juego con 42 años.

Luego de quedar en libertad, Alves había sorprendido con una nueva faceta como predicador en una iglesia de Girona, pero ahora -contra todo pronóstico- está analizando volver a ponerse las botas para jugar nuevamente al futbol de manera profesional.

Según el diario A Bola, el nuevo equipo de Dani sería el São João de Ver, club de la tercera división de Portugal del que es copropietario. La situación deportiva de dicha institución es crítica y el brasileño analiza la posibilidad de volver a jugar para ayudarlos a salvarse del descenso.

Tal como informó el citado medio, Dani Alves tuvo incidencia en la destitución del técnico João Nívea hace una semana y todo apunta a que el nuevo DT le daría un lugar al exdefensa de Pumas en el equipo durante la segunda fase del campeonato con la misión de salvar la categoría.

Dani Alves posó con la playera del São João de Ver (@scsjver)

Todos los equipos en los que jugó Dani Alves

Bahia

Sevilla

Barcelona

Juventus

PSG

San Pablo

Barcelona

Pumas UNAM

