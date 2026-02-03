¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Albacete vs. FC Barcelona por la Copa del Rey 2025-26

Barcelona está teniendo una gran temporada hasta el momento y el sueño de ganar todas las competiciones sigue más latente que nunca. Los dirigidos por Hansi Flick ya se quedaron con la Supercopa de España y van por más en un año que puede ser histórico.

Los culés son líderes en soledad de la liga española por encima del Madrid, ya están en los octavos de final de la UEFA Champions League y ahora tienen otro desafío inmediato en la Copa del Rey, donde quieren seguir avanzando sin bajar la intensidad.

Este martes, desde las 14:00 hs de la CDMX, Barcelona saldrá al campo de juego con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del certamen cuando le toque enfrentar al Albacete en los cuartos de final, un partido que no deben subestimar.

Del otro lado estará un rival que llega con muchísima confianza tras lo obtenido en la fase anterior. El equipo del ascenso buscará otro batacazo luego de haber eliminado al Real Madrid en los octavos de final, un resultado que lo puso en el centro de la escena.

Alineación del Albacete para recibir a Barcelona

Mariño

Fran Gámez

Vallejo

Javi Villar

C. Neva

Jogo

Pacheco

Meléndez

Agus Medina

Jefté

Valverde

Alineación del Barcelona para visitar a Albacete

Joan Garcia

Eric Garcia

Cubarsí

Gerard Martín

Cancelo

Marc Bernal

Dani Olmo

De Jong

Lamine Yamal

Ferran Torres

Rashford

En síntesis

Hansi Flick dirige al Barcelona en el partido de cuartos contra el Albacete este martes.

dirige al Barcelona en el partido de cuartos contra el este martes. El Albacete llega tras eliminar al Real Madrid en la fase de octavos de final.

llega tras eliminar al en la fase de octavos de final. Marcus Rashford forma parte de la alineación titular del Barcelona para este encuentro decisivo.

