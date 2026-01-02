Es tendencia:
De Raúl Jiménez a Robert Lewandowski:10 figuras que terminan contrato en 2026

El mercado de fichajes veraniego de Europa promete por la cantidad de futbolistas de primera talla que tendrán el pase en su poder a partir de junio.

Por Leandro Barraza

10 estrellas del futbol que finalizan contrato en 2026
El 2026 ya están en marcha y esto significa que comenzó la cuenta regresiva en los contratos de algunos futbolistas. Como es sabido, la mayoría de los vínculos en Europa se firman hasta el 30 de junio y hay una lista interesante de nombres que quedarán libres en caso de no firmar una renovación.

Uno de ellos es el de Raúl Jiménez, quien no parece que vaya a extender su estadía en Fulham más allá de mitad de año. Sin embargo, hay otras figuras de renombre en la misma situación, como es el caso de Robert Lewandowski en Barcelona o Bernardo Silva en Manchester City.

No hay que pasar por alto que también es año de Mundial, cita que suele poner en la primera plana a varios futbolistas. Muchos de los clubes más importantes esperan a que se dispute la Copa del Mundo para tener un abanico más amplio de los jugadores más destacados del momento antes de fichar, tal como le pasó a James Rodríguez con su traspaso a Real Madrid del Brasil 2014.

Las 10 estrellas del futbol que terminan contrato en 2026

  1. Robert Lewandowski (Barcelona)
  2. Bernardo Silva (Manchester City)
  3. Antonio Rüdiger (Real Madrid)
  4. Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
  5. Marc Guéhi (Crystal Palace)
  6. Dusan Vlahovic (Juventus)
  7. Ibrahima Konaté (Liverpool)
  8. Serge Gnabry (Bayern Múnich)
  9. Mike Maignan (AC Milan)
  10. Raúl Jiménez (Fulham)
Los contratos de Gnabry, Upamecano y Goretzka vencen en 2026 (GETTY IMAGES)

Real Madrid intentará volver a fichar a coste cero

Florentino Pérez se ha vuelto un experto en incorporar jugadores sin tener que desembolsar dinero por sus fichas. Ejemplos como los de Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold o David Alaba confirman a Real Madrid como un experto en la materia y ahora buscarán ampliar esa lista con Ibrahima Konaté, Marc Guéhi o Dayot Upamecano.

En síntesis

  • Raúl Jiménez finalizará su contrato con Fulham en junio de 2026 sin renovar.
  • Figuras como Robert Lewandowski y Bernardo Silva también quedarán libres a mitad de año.
  • Real Madrid busca fichar gratis a Ibrahima Konaté, Marc Guéhi o Dayot Upamecano.
