Argentina y Benín se enfrentan este martes en lo que es la despedida de Lionel Messi. La información de cómo ver el partido.

Argentina y Benín se enfrentan este martes 6 de octubre en un partido muy especial para el combinado albiceleste. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Monumental de Buenos Aires y comienza a partir de las 17:00hs (Ciudad de México).

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Este duelo será una cita histórica para el fútbol mundial ya que marcará oficialmente la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. La Asociación Argentina de Futbol preparó todo un evento previo y posterior al encuentro para despedir al capitán.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Argentina y Benín de este martes 6 de octubre por el Amistoso Internacional se podrá ver en México de manera exclusiva en la plataforma de ViX Premium, por lo tanto no será transmitido por televisión abierta.

México: ViX Premium

ViX Premium Centroamérica: ViX Premium

ViX Premium Sudamérica: Telefe, TyC Sports, DSports, DGO

Telefe, TyC Sports, DSports, DGO Estados Unidos: ViX Premium

ViX Premium España: Movistar+ y Movistar La Liga de Campeones

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado de la Selección Argentina, el equipo de Lionel Scaloni saldrá a la cancha con todas sus figuras para arropar a su capitán en su última función con la camiseta albiceleste. La albiceleste viene de ganarle por 4-0 a Bolivia y por 7-0 a Burkina Faso en los dos amistosos previos.

Por su parte, Benín, dirigida por el experimentado DT Gernot Rohr, afronta un cruce histórico al medirse por primera vez contra un seleccionado sudamericano. El combinado africano tendrá el lujo de ser la selección que participe de la despedida de Lionel Messi.