Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs. Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana 2026: canales de TV y streaming

Boca Juniors recibe a Vasco da Gama este martes 13 de octubre por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Revisa qué canales transmitirán el partido EN VIVO y cómo seguirlo por streaming online, con todos los detalles de la televisación.

Boca Juniors inicia este martes su serie de semifinales en la Copa Sudamericana 2026. El rival en turno para el conjunto xeneize es Vasco da Gama, en un vibrante choque continental entre argentinos y brasileños. El cotejo de ida está programado para comenzar a las 18:30 horas (tiempo del Centro de México) en el mítico Estadio Alberto J. Armando, conocido internacionalmente como La Bombonera.

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El equipo de La Boca cuenta con la ventaja de abrir la eliminatoria en casa ante su afición, buscando un resultado holgado que le permita viajar con tranquilidad a Río de Janeiro para el encuentro de vuelta. La Copa Sudamericana representa el gran objetivo internacional del año para el cuadro azul y oro, que intentará dar el primer golpe para instalarse en la Gran Final.

¿Por dónde ver el partido en México?

La cobertura del enfrentamiento de ida entre Boca Juniors y Vasco da Gama estará disponible en territorio mexicano tanto en televisión por cable como en plataformas de streaming:

Televisión de Paga: ESPN.

ESPN. Streaming Online: Disney+ (Disney Premium).

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La actualidad de ambos equipos

El conjunto xeneize llega a esta instancia tras dejar en el camino a São Paulo en los cuartos de final. A pesar de no contar con algunas piezas clave por lesión, Boca Juniors acumula una buena racha de partidos sin conocer la derrota en condición de local y apuesta a la mística de La Bombonera para tomar ventaja en el marcador global.

Por su parte, el conjunto carioca llega motivado a Buenos Aires luego de eliminar a Independiente en la ronda previa. Aunque Vasco da Gama ha mostrado solidez colectiva durante el torneo internacional, sabe que medirse ante Boca en su estadio representa una de las pruebas más complejas de la temporada, por lo que buscará plantar un esquema ordenado que le permita salir con un resultado favorable de Argentina.

En sintesis

Boca Juniors recibe a Vasco da Gama en semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

Vasco da Gama en semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El partido de ida jugará a las 18:30 horas CDMX en La Bombonera.

jugará a las 18:30 horas CDMX en La Bombonera. ESPN y Disney+ transmitirán en vivo el encuentro continental para México.