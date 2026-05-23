River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentan este domingo 24 de mayo por la final del Torneo Apertura 2026 de Argentina. El encuentro se lleva a cabo en un recinto neutral, en este caso en el Estadio Mario Alberto Kempes, y el juego comienza a las 12:30hs (CDMX).

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River Plate consiguió 38 ligas locales a lo largo de su historia, mientras que Belgrano buscará consagrarse por primera vez en la Primera División. Por otra parte, este duelo tiene un condimento extra ya que el conjunto cordobés fue el equipo que lo mandó al descenso al Millonario en 2011.

¿Cómo ver el partido en México?

El partido entre River Plate y Belgrano de este domingo 24 de mayo por el Torneo Apertura 2026 de Argentina puede verse en México únicamente a través de la plataforma de Disney+ Premium.

México : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Centroamérica : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Sudamérica : ESPN y Disney+ Premium

: ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos : Fanatiz, FOX Deportes

: Fanatiz, FOX Deportes España: Movistar+ y Movistar La Liga de Campeones

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La actualidad de ambos equipos

River Plate llegó a la final después de eliminar a San Lorenzo en octavos de final por penales, luego le ganó 2-0 a Gimnasia La Plata en cuartos de final y a Rosario Central por 1-0 en la semifinal. El Millonario estuvo al borde de perder con el Ciclón y ahora es el favorito al título.

Por su parte, Belgrano disputará la primera final en su historia en Primera División. El conjunto de Córdoba le ganó por 1-0 a Talleres, su clásico, en octavos de final y después eliminó a Unión de Santa Fe en cuartos de final y a Argentinos Juniors en la semifinal.

En síntesis

El partido entre River Plate y Belgrano se jugará este domingo 24 de mayo.

El encuentro final por el título iniciará a las 12:30hs (CDMX).

Los aficionados en México podrán ver la transmisión exclusiva por Disney+ Premium.