Una sola jornada de la Liga MX separa a los equipos de conocer su futuro en la Liguilla tan esperada del Clausura 2026. Tigres UANL es el último que está obteniendo su pasaje a la parte final de la competencia y, con la ilusión intacta de conquistar un nuevo título internacional de la mano de su figura principal Ángel Correa, el argentino que es pretendido por River Plate.

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¿Correa puede dejar Tigres UANL?

En las últimas horas, los medios más importantes de Argentina revelaron la información exacta que afirma que el principal apuntado a reforzar el plantel Millonario es Correa. Si bien ya existieron sondeos previos en otro momento, lo cierto es que, en esta oportunidad, sería el propio presidente del club, Stefano Di Carlo, el que llevaría las negociaciones adelante.

Ángel Correa sería el gran objetivo de River Plate para el próximo mercado de fichajes. (GETTY IMAGES)

En caso de que las conversaciones avancen y lleguen a buen puerto, la intención es que el futbolista se sume en la segunda mitad del año. Ahora bien, desde el entorno de los más escépticos se especula con que se podría tratar de una maniobra para intentar distraer el foco de un equipo que no contenta a sus aficionados con los resultados obtenidos en el último tiempo.

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Por otro lado, a Tigres no llegó ninguna oferta formal para contratar a Correa. Angelito, quien cuenta con contrato vigente hasta mediados de 2030 y que ya acumula 21 goles y ocho asistencias en 47 partidos, tiene una ficha valuada en 9 millones de euros según el sitio especializado, Transfermarkt.

El nivel de Correa en el futbol mexicano está siendo todo lo sobresaliente que se esperaba. Luego haber consolidado gran parte de su carrera en el Atlético de Madrid, Angelito decidió que era momento de probarse en una liga que lo buscó de manera obstinada, confiando en los frutos que está dando: desequilibrio, goles y un diferencial digno de jugador de selección.

En síntesis

River Plate inició sondeos para fichar al delantero Ángel Correa de Tigres UANL.

inició sondeos para fichar al delantero de Tigres UANL. El futbolista argentino tiene un contrato vigente con el club mexicano hasta junio de 2030 .

. Tigres pagó 8 millones de dólares al Atlético de Madrid por el traspaso de Correa.