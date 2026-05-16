River Plate y Rosario Central se enfrentan por la semifinal del torneo argentino. La final se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Este fin de semana se disputan las dos semifinales del Torneo Apertura 2026 de Argentina. En la primera se enfrentan River Plate y Rosario Central, encuentro que se lleva a cabo en el Estadio Monumental y que comienza a partir de las 16:30hs (CDMX).

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Se espera que sea un partido apasionante ya que se enfrentan dos de los equipos más importantes en la actualidad de Argentina con dos de los mejores planteles del torneo. La final del torneo se juega el próximo domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Por dónde ver el partido

El juego entre River Plate y Rosario Central de este sábado 16 de mayo no será transmitido por TV abierta en México ya que el partido podrá verse en exclusiva a través de Disney+ Premium.

México: Disney+ Premium

Centroamérica: Disney+ Premium

Estados Unidos: ViX y Fanatiz

España: Movistar Liga de Campeones

Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

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La actualidad de ambos equipos

Con respecto a River Plate, el equipo dirigido por Eduardo Coudet viene de ganarle por 2-0 a Gimnasia La Plata en los cuartos de final. El Millonario estuvo a punto de quedar eliminado en octavos de final con San Lorenzo y esa clasificación revivió al equipo.

Por su parte, Rosario Central eliminó a los dos grandes de Avellaneda: a Independiente en octavos de final y a Racing en cuartos de final (2-1 en la prórroga). Ángel Di María dirá presente en el Estadio Monumental para intentar alcanzar la final del torneo.

En síntesis

El partido entre River Plate y Rosario Central se juega este sábado 16 de mayo.

La transmisión en vivo para México será exclusiva a través de Disney+ Premium.

El encuentro iniciará a las 16:30hs (CDMX) en el Estadio Monumental.