Mientras Cristiano Ronaldo ganó 37 títulos, los que consiguió Lionel Messi

Cristiano Ronaldo finalmente pudo cortar con la maldición y volvió a levantar un título oficial desde su llegada al futbol saudí. Luego de varias frustraciones y de quedarse recientemente a las puertas de la AFC Champions League Two, el crack portugués logró consagrarse campeón de la Saudi Pro League con Al-Nassr.
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El conjunto árabe goleó 4-1 a Damac en la última jornada y Cristiano fue la gran figura con un doblete decisivo para asegurar el campeonato. La jornada anterior, Al-Nassr había estado a minutos de coronarse, pero un empate agónico postergó la definición hasta el cierre del torneo.
Los títulos que ganó Cristiano Ronaldo en su carrera
Con esta nueva conquista, Cristiano Ronaldo alcanzó los 36 títulos oficiales a lo largo de su carrera profesional, sumando trofeos en Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, la selección de Portugal y ahora también en Al-Nassr.
Real Madrid (16)
- Champions League (4)
- Mundiales de Clubes (3)
- Supercopas de Europa (3)
- Ligas de España (2)
- Copas del Rey (2)
- Supercopas de España (2)
¿Cuánto dinero ganó Cristiano Ronaldo por ser campeón de la Saudi Pro League con Al-Nassr?
Manchester United (10)
- Premier League (3)
- Community Shield (2)
- Copa de la Liga (2)
- Champions League (1)
- Mundial de Clubes (1)
- FA Cup (1)
Juventus (5)
- Serie A (2)
- Supercopa de Italia (2)
- Copa Italia (1)
Selección de Portugal (3)
- UEFA Nations League (2)
- Eurocopa (1)
Sporting de Lisboa (1)
- Supercopa de Portugal (1)
Al-Nassr (2)
- Copa de Campeones de Clubes Árabes (resta saber si es oficial o no)
- Saudi Pro League (1)
Sin embargo, pese al nuevo campeonato obtenido por CR7, Lionel Messi continúa siendo el futbolista más ganador de la historia con un total de 48 títulos oficiales, una cifra que sigue ampliando la diferencia entre ambos ídolos.
Todos los títulos que ganó Lionel Messi
Barcelona
- LaLiga 2004-2005
- Supercopa de España 2005
- LaLiga 2005-2006
- Champions League 2005-2006
- Supercopa de España 2006
- LaLiga 2008-2009
- Champions League 2008-2009
- Copa del Rey 2008-2009
- Supercopa de España 2009
- Supercopa de la UEFA 2009
- Mundial de Clubes 2009
- LaLiga 2009-2010
- Supercopa de España 2010
- LaLiga 2010-2011
- Champions League 2010-2011
- Supercopa de España 2011
- Mundial de Clubes 2011
- Copa del Rey 2011-2012
- Supercopa de la UEFA 2011
- LaLiga 2012-2013
- Supercopa de España 2013
- LaLiga 2014-2015
- Champions League 2014-2015
- Copa del Rey 2014-2015
- Supercopa de la UEFA 2015
- Mundial de Clubes 2015
- Copa del Rey 2015-2016
- LaLiga 2016-2017
- Copa del Rey 2016-2017
- Supercopa de España 2016
- LaLiga 2017-2018
- Copa del Rey 2017-2018
- Supercopa de España 2018
- LaLiga 2018-2019
- Copa del Rey 2020-2021
Selección Argentina
- Mundial Sub-20 2005
- Juegos Olímpicos 2008
- Copa América 2021
- Mundial 2022
- Finalíssima 2022
- Copa América 2024
PSG
- Ligue 1 2021-2022
- Supercopa de Francia 2022
- Ligue 1 2022-2023
Inter Miami
- Leagues Cup 2023
- Supporters’ Shield 2024
- Copa MLS 2025
En sintesis
- El astro portugués Cristiano Ronaldo se consagró campeón de la Saudi Pro League anotando un doblete decisivo.
- El club Al-Nassr goleó 4-1 a Damac para asegurar el título de liga.
- El futbolista argentino Lionel Messi se mantiene como el máximo ganador histórico con 48 títulos oficiales.