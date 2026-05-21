Mientras Cristiano Ronaldo ganó 37 títulos, los que consiguió Lionel Messi

Cristiano Ronaldo rompió la sequía en Arabia Saudita y volvió a ser campeón tras conquistar la Saudi Pro League con Al-Nassr. Tras el título del portugués, repasamos la histórica diferencia de trofeos que mantiene Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo finalmente pudo cortar con la maldición y volvió a levantar un título oficial desde su llegada al futbol saudí. Luego de varias frustraciones y de quedarse recientemente a las puertas de la AFC Champions League Two, el crack portugués logró consagrarse campeón de la Saudi Pro League con Al-Nassr.

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El conjunto árabe goleó 4-1 a Damac en la última jornada y Cristiano fue la gran figura con un doblete decisivo para asegurar el campeonato. La jornada anterior, Al-Nassr había estado a minutos de coronarse, pero un empate agónico postergó la definición hasta el cierre del torneo.

Los títulos que ganó Cristiano Ronaldo en su carrera

Con esta nueva conquista, Cristiano Ronaldo alcanzó los 36 títulos oficiales a lo largo de su carrera profesional, sumando trofeos en Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, la selección de Portugal y ahora también en Al-Nassr.

Real Madrid (16)

Champions League (4)

Mundiales de Clubes (3)

Supercopas de Europa (3)

Ligas de España (2)

Copas del Rey (2)

Supercopas de España (2)

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Manchester United (10)

Premier League (3)

Community Shield (2)

Copa de la Liga (2)

Champions League (1)

Mundial de Clubes (1)

FA Cup (1)

Juventus (5)

Serie A (2)

Supercopa de Italia (2)

Copa Italia (1)

Selección de Portugal (3)

UEFA Nations League (2)

Eurocopa (1)

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Sporting de Lisboa (1)

Supercopa de Portugal (1)

Al-Nassr (2)

Copa de Campeones de Clubes Árabes (resta saber si es oficial o no)

Saudi Pro League (1)

Sin embargo, pese al nuevo campeonato obtenido por CR7, Lionel Messi continúa siendo el futbolista más ganador de la historia con un total de 48 títulos oficiales, una cifra que sigue ampliando la diferencia entre ambos ídolos.

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Todos los títulos que ganó Lionel Messi

Barcelona

LaLiga 2004-2005

Supercopa de España 2005

LaLiga 2005-2006

Champions League 2005-2006

Supercopa de España 2006

LaLiga 2008-2009

Champions League 2008-2009

Copa del Rey 2008-2009

Supercopa de España 2009

Supercopa de la UEFA 2009

Mundial de Clubes 2009

LaLiga 2009-2010

Supercopa de España 2010

LaLiga 2010-2011

Champions League 2010-2011

Supercopa de España 2011

Mundial de Clubes 2011

Copa del Rey 2011-2012

Supercopa de la UEFA 2011

LaLiga 2012-2013

Supercopa de España 2013

LaLiga 2014-2015

Champions League 2014-2015

Copa del Rey 2014-2015

Supercopa de la UEFA 2015

Mundial de Clubes 2015

Copa del Rey 2015-2016

LaLiga 2016-2017

Copa del Rey 2016-2017

Supercopa de España 2016

LaLiga 2017-2018

Copa del Rey 2017-2018

Supercopa de España 2018

LaLiga 2018-2019

Copa del Rey 2020-2021

Selección Argentina

Mundial Sub-20 2005

Juegos Olímpicos 2008

Copa América 2021

Mundial 2022

Finalíssima 2022

Copa América 2024

PSG

Ligue 1 2021-2022

Supercopa de Francia 2022

Ligue 1 2022-2023

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Inter Miami

Leagues Cup 2023

Supporters’ Shield 2024

Copa MLS 2025

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