El estadio en el que se jugará el Argentina vs Honduras

Esta será la sede en la que se disputará el partido amistoso del día de hoy entre Argentina y Honduras.

Este sábado la Selección de Argentina disputará otro duelo amistoso de cara al Mundial 2026, donde tendrá que medirse ante la Selección de Honduras. El cuadro de Lionel Scaloni dará muestra de lo que será el equipo que se prepara para el bicampeonato del mundo, por lo que este enfrentamiento será clave para ellos.

Publicidad

¿En qué estadio se juega el Argentina vs Honduras?

La sede que recibe a estos dos países para este partido amistoso es precisamente el Kyle Field, College Station en Texas. Este recinto es específicamente utilizado para disputar futbol americano de manera colegial y recientemente albergar los encuentros de locales de los Texas A&M Aggies, por lo que su capacidad no es tan grande.

De acuerdo con la información oficial alberga hasta 102 mil 733 aficionados, aunque parece poco, es el cuarto recinto de este deporte con mayor capacidad. En esta ocasión será la sede de este encuentro para ambas selecciones que servirá como preparación de lo que se viene en la Copa del Mundo, que también será en su mayoría en Estados Unidos.

¿Cuándo se juega?

El enfrentamiento se disputará este sábado 6 de junio a las 18:00 horas del centro de México. Cabe mencionar que este será el último juego que dispute la Albiceleste antes de encarar ya la justa mundialista, por lo que es uno de los que dará paso a lo que formará Scaloni, pese a algunas reservas en su debut en el Mundial.

Publicidad

El debut de Argentina en el Mundial

Será el próximo martes 16 de junio cuando los actuales campeones del mundo tendrán que debutar en este evento ante Argelia. Es por ello que esta noche darán ese último paso antes de vivir de nuevo el objetivo de levantar el título. Mucho de lo que se verá en este partido, será parte de lo que se viene en su debut.

En síntesis