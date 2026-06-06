La 'Bicolor' no podrá decir presente en la cita mundialista y a continuación te enterarás por qué le ocurrió.

La Selección de Honduras será el primero de los dos contrincantes que en esta última semana tendrá Argentina antes de su estreno oficial en el megaevento del año. Tras unos días intensos de prácticas en Kansas, la ‘Albiceleste’ se mudó a Texas para disputar un amistoso internacional rumbo al Mundial 2026 ante este peculiar rival.

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Lo primero que hay que decir respecto al oponente del campeón vigente del torneo de la FIFA, es que la ‘Bicolor’ no disputará la Copa del Mundo. El equipo centroamericano no hizo los méritos deportivos suficientes para obtener un pasaje al más importante campeonato de selecciones. Será un oponente ‘de segundo orden’.

Honduras no participará del Mundial 2026 que se viene, ya que fue eliminado en la tercera ronda de las Eliminatorias CONCACAF. Esa fue la última fase del torneo clasificatorio de Norteamérica y el Caribe para la Copa del Mundo. Allí, tropezó justo en las instancias finales y se quedó con las manos vacías el rival de Argentina esta tarde.

Honduras se pierde la Copa del Mundo [Foto: Getty]

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Tras superar la segunda instancia como líder de la Zona A, en la tercera fase quedaron en el 2° lugar del Grupo C de la competencia continental. En esta última etapa, clasificaban los tres primeros y los dos mejores segundos. Sin embargo, si bien Honduras finalizó segundo, no llegaron ni siquiera a ser de los dos mejores segundos.

En esa ronda definitoria que entregaba los boletos finales al Mundial 2026, sumó sólo 9 puntos de los 18 en juego. Cosechó dos triunfos (2-0 ante Nicaragua y 3-0 ante Haití), tres empates (0-0 con Haití, 0-0 con Costa Rica y 0-0 con Costa Rica), y una derrota (0-2 contra Nicaragua). Así, quedó dos puntos por detrás del sí clasificado Haití.

¿Cuándo fue el último Mundial de Honduras y cuántas veces lo jugó?

La Selección de Honduras disputó tres Copas del Mundo en toda su historia, en las ediciones de España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En esa última participación mundialista, quedó eliminado en fase de grupos. Allí finalizó último en el Grupo E, donde perdió los tres partidos y sumó 0 puntos: fue 0-3 vs. Francia, 1-2 vs. Ecuador y 0-3 vs. Suiza.