En las redes estalló el debate por la pena máxima cobrada a favor de la 'Albiceleste' en Texas.

En el Kyle Field, Argentina se puso en ventaja de manera polémica en su penúltimo amistoso previo a la Copa del Mundo. Este sábado, el equipo de Lionel Scaloni se medía ante Honduras en una nueva prueba, y si bien no todos miraban el juego, rápidamente captó la atención. La ‘Albiceleste’ recibió un fallo favorable que muchos condenaron.

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A los 34 minutos de partido, cuando comenzaban los murmullos por las diferencias de jerarquía, el árbitro cobró un controversial penal para los sudamericanos. Nicolás Tagliafico fue ‘derribado’ en el borde del área de Honduras, y tras unos instantes de duda, el juez señaló el punto central con el tiro desde los doce pasos.

Para los usuarios de las redes sociales, el ‘contacto’ a Tagliafico no ameritaba tal decisión del réferi del amistoso. Incluso, los narradores de la transmisión de Argentina (TyC Sports) opinaron que fue exagerada la medida. Si bien hubo un leve roce, se señaló en las críticas que el colegiado compró demasiado rápido la forzada reacción del defensa.

⚠️🔎 EL PENAL QUE LE COBRARON A ARGENTINA. pic.twitter.com/J0E12piNkL https://t.co/DQDPOmn1Aq — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 7, 2026

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De inmediato, los aficionados futboleros ajenos a Argentina hicieron tendencia que la ‘Albiceleste’ le “robó” a su rival, Honduras, pese a tratarse de un amistoso internacional. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, vuelven a acechar a los fantasmas en torno a la selección vigente campeona del mundo, que irá por la defensa del título.

Cabe recordar que en la Copa del Mundo anterior, los destractores de Argentina consideraron poco justo el título conseguido por el equipo de Lionel Messi por una causa similar. En Qatar 2022, Argentina recibió 5 penales a favor, de los cuales según quien opine, tiene un punto de vista diferente con respecto a cada decisión arbitral. ¿Se repitará en el próximo Mundial 2026?