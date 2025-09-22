Es tendencia:
El Balón de Oro 2025 castigó a Vinícius Jr. con una lejana posición y estallaron los memes contra él

El Balón de Oro 2025 dejó a Vinícius Jr. muy lejos de los primeros puestos, generando sorpresa entre los aficionados. Las redes sociales explotaron con memes y comentarios sobre su posición.

Por Ramiro Canessa

Vinícius Jr. quedó en el puesto número 16 del Balón de Oro.
Vinícius Jr. quedó en el puesto número 16 del Balón de Oro.

Faltan menos de 2 horas para la ceremonia en la que se definirá al nuevo ganador del Balón de Oro 2025 y hay mucha expectativa. Los aficionados y medios están pendientes de París, donde se sabrá quién se llevará el galardón individual más importante del futbol.

Sigue EN VIVO el Balón de Oro 2025: ganadores, puntaje final y posiciones del evento de France Football

Sigue EN VIVO el Balón de Oro 2025: ganadores, puntaje final y posiciones del evento de France Football

Todos los caminos apuntan a que el premio se lo quedarán Lamine Yamal o Ousmane Dembélé, que son los grandes candidatos desde hace varios meses atrás, aunque siempre puede haber alguna sorpresa que rompa los pronósticos en las votaciones.

Mientras tanto, la cuenta oficial del Balón de Oro comenzó a revelar cómo está quedando el ranking de los 30 futbolistas que estaban nominados para quedarse con el premio. Hay jugadores que decepcionaron y terminaron en puestos inesperados.

Uno de ellos es nada más ni nada menos que Vinícius Jr., futbolista brasileño que juega en el Real Madrid, y que en la edición anterior quedó en el segundo lugar por detrás de Rodri, decisión que no le cayó nada bien, ahora terminó en la posición número 16.

En las redes sociales no tardaron en reaccionar y los memes contra el futbolista del equipo español estallaron, luego de una temporada muy floja tanto a nivel colectivo como también individual. Cada comentario y publicación se viralizó rápidamente.

Los mejores memes del puesto de Vini Jr en el ranking

Ramiro Canessa
