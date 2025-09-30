Mientras Lionel Messi gana 12 millones en Inter Miami, el salario que cobra Vinícius Jr. en Real Madrid

Más allá de estar en la etapa final de su carrera y de que muchos piensan que su retiro está cada vez más cerca, Lionel Messi, con 38 años, sigue demostrando que se mantiene vigente como nunca. Cada partido con el Inter Miami lo ve protagonista, ya sea anotando goles o asistiendo a sus compañeros, buscando llevar a su equipo a la cima del fútbol estadounidense desde su llegada.

Para ficharlo, el Inter Miami hizo un esfuerzo enorme. No solo tuvieron que convencerlo con un proyecto deportivo atractivo, sino también ofrecerle un salario acorde a su calidad y trayectoria. Aunque tuvo que bajar pretensiones con respecto a lo que recibía en Europa.

Según los informes de la misma liga, Messi es actualmente el jugador mejor pagado de Estados Unidos, percibiendo 12 millones de dólares por temporada. Con acuerdos extra y patrocinios con marcas, la cifra asciende a 20 millones de dólares.

Por otro lado, tenemos a Vinícius Jr., futbolista brasileño formado en la cantera del Flamengo y que fue comprado por el Real Madrid hace algunos años, siendo considerado una de las grandes promesas de Sudamérica. Desde su llegada a España, se ha consolidado como una de las máximas figuras del equipo y uno de los jugadores más queridos por la afición blanca.

Según Capology, el salario anual de Vinícius Jr. es de 21 millones de dólares. Sin embargo, no es el mejor pago de la plantilla merengue, puesto que ese honor lo tiene Kylian Mbappé, con un ingreso superior a los 32 millones de dólares por temporada.

Valor de mercado de Lionel Messi vs. Vinícius Jr.

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, Lionel Messi está tasado en apenas 18 millones de euros en 2025, una cifra que refleja su etapa final como jugador. En contraste, Vinícius Jr. es uno de los futbolistas mejor cotizados del planeta, con un valor de mercado de 170 millones de euros.

