Es tendencia:
logotipo del encabezado
FUTBOL INTERNACIONAL

Mientras Lionel Messi gana 12 millones en Inter Miami, el salario que cobra Vinícius Jr. en Real Madrid

El futbolista argentino es el mejor pago de toda la MLS, mientras que el brasileño tiene un salario importante en el equipo español pero no es el que más gana de la plantilla.

Por Ramiro Canessa

Lionel Messi vs. Vinícius: salarios 2025.
© Getty ImagesLionel Messi vs. Vinícius: salarios 2025.

Más allá de estar en la etapa final de su carrera y de que muchos piensan que su retiro está cada vez más cerca, Lionel Messi, con 38 años, sigue demostrando que se mantiene vigente como nunca. Cada partido con el Inter Miami lo ve protagonista, ya sea anotando goles o asistiendo a sus compañeros, buscando llevar a su equipo a la cima del fútbol estadounidense desde su llegada.

Publicidad
Mientras Julián Álvarez gana 7 millones en Atlético Madrid, el salario que cobra Lamine Yamal en Barcelona

ver también

Mientras Julián Álvarez gana 7 millones en Atlético Madrid, el salario que cobra Lamine Yamal en Barcelona

Para ficharlo, el Inter Miami hizo un esfuerzo enorme. No solo tuvieron que convencerlo con un proyecto deportivo atractivo, sino también ofrecerle un salario acorde a su calidad y trayectoria. Aunque tuvo que bajar pretensiones con respecto a lo que recibía en Europa.

Según los informes de la misma liga, Messi es actualmente el jugador mejor pagado de Estados Unidos, percibiendo 12 millones de dólares por temporada. Con acuerdos extra y patrocinios con marcas, la cifra asciende a 20 millones de dólares.

Por otro lado, tenemos a Vinícius Jr., futbolista brasileño formado en la cantera del Flamengo y que fue comprado por el Real Madrid hace algunos años, siendo considerado una de las grandes promesas de Sudamérica. Desde su llegada a España, se ha consolidado como una de las máximas figuras del equipo y uno de los jugadores más queridos por la afición blanca.

Publicidad
Los dos campeones del mundo que quiere el Real Madrid para cerrar una mega alineación y pelear la Champions League

ver también

Los dos campeones del mundo que quiere el Real Madrid para cerrar una mega alineación y pelear la Champions League

Según Capology, el salario anual de Vinícius Jr. es de 21 millones de dólares. Sin embargo, no es el mejor pago de la plantilla merengue, puesto que ese honor lo tiene Kylian Mbappé, con un ingreso superior a los 32 millones de dólares por temporada.

Encuesta

¿Crees que Vinícius Jr. se merece ganar ese salario?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Valor de mercado de Lionel Messi vs. Vinícius Jr.

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, Lionel Messi está tasado en apenas 18 millones de euros en 2025, una cifra que refleja su etapa final como jugador. En contraste, Vinícius Jr. es uno de los futbolistas mejor cotizados del planeta, con un valor de mercado de 170 millones de euros.

Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Tras el gol de Cristiano Ronaldo, así quedó la carrera por los 1.000 goles con Lionel Messi
Futbol Internacional

Tras el gol de Cristiano Ronaldo, así quedó la carrera por los 1.000 goles con Lionel Messi

Tras su nuevo doblete: Messi mete presión a CR7 en el ránking de goleadores históricos
Futbol Internacional

Tras su nuevo doblete: Messi mete presión a CR7 en el ránking de goleadores históricos

La felicitación de Lionel Messi a Ousmane Dembélé
Futbol Internacional

La felicitación de Lionel Messi a Ousmane Dembélé

¿Por qué Julio Urías no juega con Los Angeles Dodgers en los Playoffs de la MLB 2025? 
MLB

¿Por qué Julio Urías no juega con Los Angeles Dodgers en los Playoffs de la MLB 2025? 

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo