Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, volvió a generar revuelo en redes sociales con una polémica frase. El marroquí de 39 años le respondió a aquellos que le objetan el hecho de vivir de las ganancias generadas por su hijo, lo cual reconoció con una picante contestación a sus detractores.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Julián Álvarez gana 7 millones en Atlético Madrid, el salario que cobra Lamine Yamal en Barcelona

“Hay muchos que por ahí dicen tonterías. Dicen: ‘¿Por qué no vas a trabajar? Vives de tu hijo’. Voy a decir una cosa señores, gracias hijo, te lo estaré siempre agradecido, viviré de ti”, afirmó el padre de la joven estrella de 18 años de Barcelona en un video que grabó mientras cocinaba nuggets. Y agregó: “A los que están pendientes todo el día de la vida de los demás, mejor búsquense algo que hacer”.

Además, también tuvo tiempo para referirse nuevamente a la derrota de su hijo a manos de Ousmane Dembélé en la reciente entrega del Balón de Oro, galardón que quedó en manos del futbolista francés. Al respecto, expresó: “Yo no he dicho ninguna tontería. Para que lo sepa la gente, yo he dicho que mi hijo es el mejor del mundo. No he dicho nada más, pero bueno, no pasa nada; que sigan hablando”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que, tras la ceremonia celebrada en el Théâtre du Châtelet de París, Nasraoui afirmó en una entrevista con el programa español El Chiringuito que la decisión de coronar a Dembélé como el mejor jugador del mundo en detrimento de Yamal fue “el mayor daño moral que se la ha hecho a un ser humano” y que “ha pasado algo muy raro”.

Lamine Yamal, a disposición para enfrentar a PSG por la UEFA Champions League

En cuanto a lo futbolístico, este miércoles se llevará a cabo uno de los partidos más esperados de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26 toda vez que Barcelona recibirá a PSG en el Estadio Olímpico de Montjuic este miércoles 1° de octubre desde las 13:00 (CDMX). Luego de perderse cuatro juegos consecutivos por lesión y regresar a las canchas el pasado fin de semana, todo indica que Lamine Yamal volverá a ser titular en el conjunto culé.

Lamine Yamal podría jugar como titular ante PSG por la UEFA Champions League. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Vale mencionar que la ausencia del extremo derecho estuvo relacionada a molestias en el pubis sufridas durante la última fecha FIFA, en la cual jugó con la selección española. Con esta lesión ya superada, Yamal participó durante 32 minutos y dio una asistencia en la victoria de Barcelona por 2-1 sobre Real Sociedad en el marco de LaLiga.