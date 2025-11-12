Llega la preocupación a la Selección Colombia: Este fue el primer equipo que rechazó a James Rodríguez

En la Selección Colombia se empezó a instalar una gran preocupación por el futuro de James Rodríguez. Y la primera noticia al respecto no es buena, ya que desde Estados Unidos revelaron el primer equipo que rechazó al capitán del seleccionado colombiano.

“James Rodríguez dejará León y estará disponible como agente libre nuevamente para 2026. Listos para un nuevo capítulo tras jugar en México antes del Mundial con Colombia”, publicó Fabrizio Romano, el periodista más famoso de Europa, y ya hay ecos en la Selección Colombia.

Luego de confirmarse que James no sigue en León tras registrar nueve goles, cinco asistencias y 2.559 minutos en 34 partidos, los rumores sobre cuál será el próximo equipo del volante colombiano empezaron a llegar en 3, 2, 1. ¡Ya habría un primer club descartado!

A James lo rechazaron de este equipo y empieza a preocupar en la Selección Colombia

El futuro de James empieza a preocupar a la Selección Colombia. (Foto: archivo particular y Getty Images)

Según la cuenta del programa ‘El VBar’, de Caracol Radio, hay una posibilidad que James Rodríguez pueda ir al Orlando City, de la MLS. Sin embargo, no alcanzaron a pasar más de 24 horas cuando Tom Bogert, del portal ‘The Athletic’, fue contundente al revelar el primer equipo que rechazó al ’10’ colombiano. “Me han dicho que no hay absolutamente nada de cierto en los rumores que vinculan a James Rodríguez con el Orlando City“, publicó uno de los periodistas deportivos más reconocidos en Estados Unidos.

El DT de Colombia le puso presión a James Rodríguez para el Mundial 2026

En vísperas de que llegue con ritmo competitivo al Mundial 2026, empieza el 11 de junio, el entrenador Néstor Lorenzo no dudó y le puso presión a James admitiendo que su futuro es incierto y diciendo que la Selección Colombia necesita “que compita como viene compitiendo”.

