Cristiano Ronaldo Jr está en Al-Nassr desde enero de 2023, cuando su padre fichó por el equipo de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo Jr actualmente se encuentra en las Fuerzas Básicas de Al-Nassr, el equipo de su padre. No obstante, el hijo de la leyenda portuguesa tendría en mente que lo mejor para su formación y su carrera es fichar por un club europeo para la próxima temporada.

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De acuerdo a lo revelado por el diario deportivo The Sun, equipos como Real Madrid, Bayern Múnich y PSG serían posibles destinos para Cristiano Ronaldo Jr en caso de que decida jugar en el Viejo Continente. Recordemos que el hijo del luso tiene 15 años actualmente.

Cristiano Ronaldo Jr ya ha estado un tiempo en las academias de Juventus y de Manchester United debido a que su padre jugó allí en los últimos años. Y el joven se encuentra en Al-Nassr desde 2023, cuando el delantero fichó con el equipo de Arabia Saudita.

¿Por qué Europa?

Según The Sun, el hijo de Cristiano Ronaldo quiere estar en Europa para probarse en las academias de primer nivel, ya que eso lo ayudará para cumplir su sueño de ser futbolista profesional. Borussia Dortmund y Sporting de Lisboa también son dos posibles destinos para el joven.

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Cristiano Ronaldo con su hijo en su presentación en Al-Nassr (Getty Images)

No obstante, la familia estaría reticente a que el chico juegue en Europa debido a que creen que Cristiano Ronaldo Jr empezaría a tener más prensa alrededor y comenzarían a compararlo con su padre.

Al-Nassr tendría pensado sumar a Cristiano Ronaldo Jr al plantel del primer equipo para la próxima temporada y el sueño de la leyenda portuguesa es jugar con su hijo a nivel profesional. Pero este deseo podría esfumarse en caso de que el joven migre al Viejo Continente.

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Cristiano Ronaldo Jr ya ha representado a Portugal con la Sub-15 y Sub-17. El hijo del portugués es delantero y tiene ese hambre de gol al igual que su padre, pero el joven quiere probarse en los mejores equipos de Europa y no quedarse en Al-Nassr.

En síntesis