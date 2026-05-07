Tras el gol de Cristiano Ronaldo ante Al-Shabab, así quedó la lucha por los 1000 goles con Lionel Messi

El portugués volvió a ser protagonista en la Saudi Pro League y se acerca cada vez más a los 1000 goles como futbolista profesional.

Al-Nassr sigue soñando con el título en la Saudi Pro League y llegaba a esta jornada con la obligación de reaccionar tras la dura derrota del partido anterior, un resultado que complicó sus planes en la pelea por el campeonato. El equipo sabía que no podía volver a fallar si quería mantenerse en la parte alta de la tabla.

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En ese contexto, Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista. El portugués quería responder en un partido difícil ante Al-Shabab no solo para ayudar a su equipo a seguir en la lucha por el título, sino también para continuar con su objetivo de alcanzar los 1000 goles como profesional.

Y así fue, CR7 apareció en el complemento para marcar el tercer gol de su equipo en un momento clave. El exReal Madrid demuestra partido a partido que a sus 41 años sigue vigente.

CRISTIANO RONALDO SCORES AND MAKES IT 3-1 AL NASSR pic.twitter.com/YO69B7xSXe — goalpost (@__goalpost) May 7, 2026

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Así está la pelea con Messi

Con ese tanto, el delantero portugués llegó a los 971 goles oficiales en su carrera profesional, una marca que sigue ampliando su lugar como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol. Cada partido se convierte en una nueva oportunidad para acercarse a su gran objetivo.

Del otro lado, Lionel Messi continúa su propia carrera histórica con 906 goles oficiales, manteniéndose en la pelea pero bastante más lejos que el portugués. La distancia entre ambos sigue siendo tema de debate entre los fanáticos del futbol mundial.

En sintesis

Cristiano Ronaldo marcó el tercer gol de Al-Nassr en la victoria ante Al-Shabab.

marcó el tercer gol de en la victoria ante Al-Shabab. El delantero portugués alcanzó los 971 goles oficiales en su carrera profesional de fútbol.

oficiales en su carrera profesional de fútbol. Lionel Messi registra actualmente 906 goles oficiales, manteniéndose como el segundo máximo goleador histórico.