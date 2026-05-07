¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Shabab vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League

Al-Nassr se complicó solo en la recta final de la Saudi Pro League tras una derrota clave en la última jornada que lo dejó con margen mínimo en la pelea por el título. A pesar de eso, el equipo sigue dependiendo de sí mismo para consagrarse campeón en el tramo decisivo del torneo.
Desde las 12:00 hs de la CDMX, el conjunto liderado por Cristiano Ronaldo visita a Al-Shabab por la jornada 32, en un duelo que puede ser determinante en la definición del campeonato. El objetivo es claro: sumar tres puntos que lo mantengan en lo más alto de la tabla.
Sin embargo, el calendario no da respiro. En los próximos días, Al-Nassr deberá enfrentarse a su principal perseguidor, Al-Hilal, en un partido que prácticamente puede definir al campeón, ya que la diferencia entre ambos es de apenas dos puntos.
Alineación de Al-Shabab
- Grohe
- Al-Thani
- Al Shwirekh
- Al-Bulayhi
- Balobaid
- Al-Azaizeh
- Al Asmari
- Adli
- Brownhill
- Hamdallah
- Carrasco
Alineación de Al-Nassr
- Bento
- Martinez
- Alamri
- Simakan
- Boushal
- Brozovic
- Al-Khaibari
- Mane
- Felix
- Coman
- Cristiano Ronaldo
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En sintesis
- Al-Nassr visita hoy al Al-Shabab a las 12:00 hs de la CDMX.
- El equipo de Cristiano Ronaldo mantiene una ventaja de dos puntos sobre Al-Hilal.
- El club Al-Nassr depende de sí mismo para ganar la Saudi Pro League.