¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Shabab vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League

Los dirigidos por Jorge Jesús quieren dar otro paso importante de cara al título en el futbol de Arabia Saudita.

Al-Nassr se complicó solo en la recta final de la Saudi Pro League tras una derrota clave en la última jornada que lo dejó con margen mínimo en la pelea por el título. A pesar de eso, el equipo sigue dependiendo de sí mismo para consagrarse campeón en el tramo decisivo del torneo.

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Desde las 12:00 hs de la CDMX, el conjunto liderado por Cristiano Ronaldo visita a Al-Shabab por la jornada 32, en un duelo que puede ser determinante en la definición del campeonato. El objetivo es claro: sumar tres puntos que lo mantengan en lo más alto de la tabla.

Sin embargo, el calendario no da respiro. En los próximos días, Al-Nassr deberá enfrentarse a su principal perseguidor, Al-Hilal, en un partido que prácticamente puede definir al campeón, ya que la diferencia entre ambos es de apenas dos puntos.

Alineación de Al-Shabab

Grohe

Al-Thani

Al Shwirekh

Al-Bulayhi

Balobaid

Al-Azaizeh

Al Asmari

Adli

Brownhill

Hamdallah

Carrasco

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Alineación de Al-Nassr

Bento

Martinez

Alamri

Simakan

Boushal

Brozovic

Al-Khaibari

Mane

Felix

Coman

Cristiano Ronaldo

En sintesis