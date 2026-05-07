Parte médico de Federico Valverde: ¿Qué lesiones tiene tras la pelea con Tchouaméni?

El mundo del futbol amaneció consternado este jueves. El vestidor del Real Madrid filtró una pelea de suma gravedad entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni que terminó con el uruguayo llevándose la peor parte, con la pérdida de conocimiento y lesiones que lo dejarán fuera del clásico del próximo fin de semana ante Barcelona.

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Según trascendió, el conflicto surgió por una dura entrada de Valverde sobre Tchuaméni en un entrenamiento relajado, algo que molestó al francés. La discusión se extendió hasta los camerinos, donde los ánimos se terminaron de caldear.

El duro golpe que sufrió Federico Valverde

A partir de allí, comenzó un forcejeo que terminó con Valverde en el suelo con una fuerte contusión y un corte en la cabeza que preocupó a todos. Tal lo relatado, el uruguayo sufrió un corte que lo terminó mandando al hospital y sacando del compromiso del próximo domingo ante Barcelona.

Esta fue la única lesión reportada que sufrió Valverde. El uruguayo padeció un duro golpe en la cabeza que lo llevó a estar unos minutos inconsciente producto de la fuerte caída, pero por fuera de ella, el Halcón puede estar tranquilo de focalizar su recuperación en una sola área.

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En un breve comunicado, Real Madrid, expresó: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”.

Aurélien Tchouaméni protagonizó un duro altercado con Federico Valverde. (GETTY IMAGES)

A pesar de que el jugador ya se encuentra en su hogar, afrontará una recuperación a la espera de la decisión final que tome el club con ambos futbolistas. Valverde es el capitán del elenco Merengue, por lo que se espera que la institución lo respalde por encima del francés, aunque aún no se conoce ninguna voz oficial.

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En síntesis