Atlético de Madrid dio la gran sorpresa del fin de semana al golear por 5-2 a Real Madrid por la Jornada 7 de LaLiga de España 2025-26. El Merengue llevaba al derby madrileño líder y con puntaje ideal. Sin embargo, aunque llegó a estar en ventaja en el marcador, se llevó un duro revés ante el Colchonero en el Metropolitano.

Una de las figuras del conjunto comandado por Diego Simeone fue Julián Álvarez. El delantero argentino volvió a dar muestras de su amplio repertorio y se despachó con un doblete. El primero en su cuenta personal llegó desde los doce pasos, mientras que el segundo fue a través de un tiro libre exquisito que venció la resistencia de Thibaut Courtois. Sin embargo, este último no debió ser convalidado.

¿Por qué el gol de falta de Julián Álvarez debió ser anulado?

La razón por la cual el segundo gol de Julián Álvarez en el derby debió ser anulado es que Robin Le Normand no respetó la distancia reglamentaria de un metro de la barrera al momento de la ejecución. Esta infracción no fue advertida ni por el silbante Arberola Rojas ni por el VAR y el Colchonero se puso 4-2 en el marcador.

El momento de la infracción de Le Normand (Foto: Captura de la transmisión de DAZN)

Este tanto de la Araña pareció ser el golpe de gracia a un Madrid que no ofreció respuestas. Por si fuera poco, sobre el final Antoine Griezmann estiró la ventaja a 5-2 para completar la ‘manita’. Un resultado realmente inesperado tomando en cuenta el presente de ambos equipos en LaLiga.

