¡Qué partidazo! Todos los goles del Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid por la Jornada 7 de LaLiga 202-26

Atlético de Madrid y Real Madrid han convertido muchos goles en el partido de este sábado. Todos en esta nota.

Por Patricio Hechem

Julián Álvarez, la gran figura del Derby de Madrid
© Getty ImagesJulián Álvarez, la gran figura del Derby de Madrid

El Derby de Madrid entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid fue una lluvia de goles desde el inicio. Era un partido clave para ambos en este comienzo de temporada, pero especialmente para el club colchonero para no quedar tan alejado del conjunto merengue en la tabla de posiciones.

Después de una primera mitad que terminó empatada 2-2, Julián Álvarez marcó la diferencia con un doblete y luego Antoine Griezmann apareció sobre el final para la victoria por 5-2 al Atlético de Madrid. Robin Le Normand y Alexander Sorloth anotaron en la primera mitad, mientras que en el Real Madrid los autores de los tantos fueron Kylian Mbappé y Arda Güler.

Los goles del Derby de Madrid

El 1-0 de Robin Le Normand (Atlético de Madrid)

El 1-1 de Kylian Mbappé (Real Madrid)

El 2-1 de Arda Güler (Real Madrid)

El 2-2 de Alexander Sorloth (Atlético de Madrid)

El 3-2 de Julián Álvarez de penal (Atlético de Madrid)

El 4-2 de Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

El 5-2 de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

