El Mundial Sub 17 de la FIFA está a la vuelta de la esquina. A poco de lo que fue la consagración de Marruecos en el Mundial Sub 20, este lunes 3 de noviembre comenzará una nueva cita mundialista juvenil en Qatar y Bora Milutinović será parte de ella. Aunque el serbio ya no ejerce como director técnico, el organismo más importante del futbol decidió homenajearlo con la mascota oficial.

Este jueves, la FIFA presentó a Boma, un búho inspirado en la apariencia del ex-estratega de la Selección de México, Pumas UNAM, Tiburones Rojos de Veracruz y Tecos. Las gafas, el pelo, la vestimenta y el emblemático pulgar arriba hacen de Boma un homenaje inconfundible para Milutinović, pero la FIFA también se encargó de confirmarlo a través de un comunicado publicado en su página web.

La explicación de la FIFA sobre Boma, la mascota del Mundial Sub 17

“El nombre BOMA significa «búho» en árabe y es un guiño al legendario ex jugador y técnico serbio Velibor “Bora” Milutinović, que dirigió a cinco selecciones distintas en otros tantos Mundiales consecutivos entre 1986 y 2002, antes de trasladarse a Catar, país en el que ha contribuido al desarrollo de este deporte como entrenador y ojeador”, comienza el escrito publicado en FIFA.com.

Boma, la mascota del Mundial Sub 17 2025 (Foto: FIFA.com)

“La buena trayectoria de Catar en el fútbol internacional se debe en parte a la labor de Milutinović, que ha ejercido de consultor, mentor y defensor a ultranza del fútbol catarí desde su llegada al país en 2009″, continúa.

Por último, la FIFA destacó la influencia de Milutinović en el crecimiento del país anfitrión en el plano futbolístico: “El serbio contribuyó en la presentación de la candidatura del país que a la postre organizó la Copa Mundial de la FIFA 2022™, y ha ejercido de asesor y embajador de la prestigiosa Academia Aspire, el centro de tecnificación y desarrollo del talento en el que se han formado numerosos campeones de la Copa de Asia de la AFC y jugadores de la selección catarí que hace poco se clasificó para la Copa Mundial de la FIFA 26”.

El legado de Bora Milutinović en el futbol mexicano

Milutinović es todo un referente para Pumas UNAM. Como jugador, se consagró en la Copa México y la Copa de Campeones de 1974-75. Por si fuera poco, más adelante, como entrenador, también ganó dos Copas de Campeones de la Concacaf (1980 y 1982), una Copa Interamericana (1981) y un Campeonato de Primera División (1981).

Además, también fue el entrenador de la Selección Mexicana y consiguió la Copa Oro de 1996, edición en la que venció a nada más y nada menos que Brasil en la final por 2-0 con goles de Luis García Postigo y Cuauhtémoc Blanco en el Memorial Coliseum de Los Angeles.

