Boca Juniors lamentablemente perdió a su técnico Miguel Ángel Russo, después de haber presentado problemas de salud. Tras varios homenajes por su fallecimiento, en el equipo las decisiones tendrían que seguir y buscar un nuevo director técnico para 2026. Por el momento, fueron dirigidos por Claudio Úbeda, pero Juan Román Riquelme ya ha sondeado otros nombres.

De acuerdo con la información del periodista uruguayo, Fabian Bertolini, desde el conjunto Xeneize ya consultaron de manera informal con Juan Pedro Damiani, cuál es la situación contractual de Diego Aguirre, actualmente técnico de Peñarol, ya que es una de las opciones que más interesa en el conjunto de cara al próximo año para dirigir al equipo.

Humillado en la Liga MX

Sin embargo, aunque para los argentinos y uruguayos parece una gran opción, hay una fecha en el calendario que en México, especialmente para Cruz Azul quedó en el olvido y es aquel 20 de agosto del 2022 cuando el equipo de Aguirre perdió 7-0 ante el Club América, siendo la peor goleada del conjunto celeste en toda su historia.

Después de esta situación, tras dos días más en el cargo, en la Liga MX decidieron decirle adiós y fue así como emigró del futbol mexicano. Ese dato que lo dejó muy mal parado, es el que hoy mantiene con duda la posibilidad de que sea una de las opciones de Riquelme para dirigir el barco del cuadro de Boca para el siguiente año.

¿Cómo le ha ido después de Cruz Azul?

Justo después de este suceso en el país, se fue al Olimpia de Paraguay donde se argumentó que su mal momento era por las lesiones de varios de sus jugadores, por lo que se fue a Santos y después volvió a Peñarol desde noviembre del 2023 suma 109 partidos dirigidos con 71 juegos ganados, 19 empates y 19 derrotas al frente de la escuadra, lo cual no son malos números.