Este lunes 22 de septiembre se lleva a cabo la gala de premiación del Balón de Oro 2025 en el Teatro de Chatelet, ubicado en París. Lamine Yamal es uno de los favoritos a obtener por primera vez el galardón y todo indica que el otro candidato es Ousmane Dembélé.

Lamine Yamal tuvo una temporada pasada magnífica en la que ganó tres títulos con el Barcelona (LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España) y se quedó a las puertas de disputar la final de la UEFA Champions League tras ser eliminado en la semifinal con el Inter de Milan.

Los detalles de la fiesta privada de Lamine Yamal en París

De acuerdo a lo informado por Mundo Deportivo, diario deportivo de Barcelona, y por lo revelado por Helena Condis de la Cadena COPE, Lamine Yamal viajó a París con una comitiva de 20 personas. De esta cantidad, 15 serían familiares y otras serían 5 personas como un responsable de comunicación y un DJ.

Tanto Lamine Yamal como su familia lucirán vestimenta de la marca Dolce & Gabbana en la gala del Balón de Oro, a la espera de que la estrella del Barcelona termine la noche obteniendo el galardón.

En caso de llevarse el premio, Mundo Deportivo reveló que Lamine Yamal ya tiene organizada una fiesta privada en París, aunque no se conocen más detalles porque se mantiene el secretismo del asunto debido a que Ousmane Dembélé también cuenta con muchas opciones de ganar el Balón de Oro.

La temporada 2024-2025 de Lamine Yamal

Lamine Yamal es un joven que irrumpió en el mundo del futbol de manera meteórica. La temporada pasada fue la primera campaña en la que ya fue considerado una figura del Barcelona y el crack no decepcionó: el nacido en Esplugas de Llobregat convirtió 18 goles y dio 25 asistencias en 55 partidos.

Los títulos de Lamine Yamal en la temporada 2024-2025