En el marco de la jornada de lunes 22 de septiembre, se llevará a cabo una nueva edición de la ceremonia de premiación del Balón de Oro, el prestigioso premio que reconoce al mejor futbolista de la pasada temporada. La expectativa crece tras la cuenta regresiva.

ver también Palmarés histórico del Balón de Oro: todos los futbolistas premiados por año

Son varios los candidatos a quedarse con el galardón que otorga la revista France Football, entidad que otorga el reconocimiento desde hace más de medio siglo. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una importante noticia en torno al equipo más grande de Europa.

Y es que acorde a la información de Diario Madridista, nadie del Real Madrid estará presente este lunes en París para presenciar en directo la gala, tal y como sucedió hace un año, cuando la comitiva madridista decidió bajarse del avión a última hora para no desplazarse a la capital francesa. PSG también tomó la misma determinación pero porque jugará ante Marsella en el horario de la ceremonia.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Esta decisión fue tras confirmar que Vinicius Junior no iba a ser el elegido para ganar el preciado galardón. La entidad blanca sintió que la organización faltaba el respeto tanto a su jugador como a la institución, lo que le llevó a no acudir por primera vez a dicha ceremonia.

Ahora, el panorama sería muy similar, ya que ni el propio jugador brasileño, Kylian Mbappé o Jude Bellingham son los reales pretendientes al premio. Acorde a reportes, la justa se resolvería entre Lamine Yamal de Barcelona y Ousmane Dembélé.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, desde el club blanco alegan que el principal motivo por el que Mbappé, Vinicius y Bellingham no estarán en París es porque el Merengue juega el martes el partido de la Jornada 6 de LaLiga 2025/26 contra el Levante de visitante. Por lo tanto, ningún futbolista estará presente en el Théâtre du Châtelet de la capital francesa.

ver también ¡Insólito! Postergan Marsella vs. PSG y lo hacen coincidir con la gala del Balón de Oro

Lista de candidatos al Balón de Oro 2025