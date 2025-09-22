En el marco de la jornada de lunes 22 de septiembre, se llevará a cabo una nueva edición de la ceremonia de premiación del Balón de Oro, el prestigioso premio que reconoce al mejor futbolista de la pasada temporada. La expectativa crece tras la cuenta regresiva.
Son varios los candidatos a quedarse con el galardón que otorga la revista France Football, entidad que otorga el reconocimiento desde hace más de medio siglo. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una importante noticia en torno al equipo más grande de Europa.
Y es que acorde a la información de Diario Madridista, nadie del Real Madrid estará presente este lunes en París para presenciar en directo la gala, tal y como sucedió hace un año, cuando la comitiva madridista decidió bajarse del avión a última hora para no desplazarse a la capital francesa. PSG también tomó la misma determinación pero porque jugará ante Marsella en el horario de la ceremonia.
Esta decisión fue tras confirmar que Vinicius Junior no iba a ser el elegido para ganar el preciado galardón. La entidad blanca sintió que la organización faltaba el respeto tanto a su jugador como a la institución, lo que le llevó a no acudir por primera vez a dicha ceremonia.
Ahora, el panorama sería muy similar, ya que ni el propio jugador brasileño, Kylian Mbappé o Jude Bellingham son los reales pretendientes al premio. Acorde a reportes, la justa se resolvería entre Lamine Yamal de Barcelona y Ousmane Dembélé.
Sin embargo, desde el club blanco alegan que el principal motivo por el que Mbappé, Vinicius y Bellingham no estarán en París es porque el Merengue juega el martes el partido de la Jornada 6 de LaLiga 2025/26 contra el Levante de visitante. Por lo tanto, ningún futbolista estará presente en el Théâtre du Châtelet de la capital francesa.
Lista de candidatos al Balón de Oro 2025
- Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (España, Barcelona)
- Vitinha (Portugal, PSG)
- Raphinha (Brasil, Barcelona)
- Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
- Achraf Hakimi (Marruecos, PSG)
- Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)
- Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid)
- Erling Haaland (Noruega, Manchester City)
- Harry Kane (Inglaterra, Bayern Munich)
- Florian Wirtz (Alemania, Bayer Leverkusen / Liverpool)
- Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán)
- Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
- Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
- Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli / PSG)
- Pedri (España, Barcelona)
- Fabián Ruiz (España, PSG)
- Joao Neves (Portugal, PSG)
- Viktor Gyokeres (Suecia, Sporting CP / Arsenal)
- Nuno Mendes (Portugal, PSG)
- Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter de Milán)
- Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
- Michael Olise (Francia, Bayern Munich)
- Désiré Doué (Francia, PSG)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG / Manchester City)
- Scott McTominay (Escocia, Napoli)
- Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)