Mientras Lionel Messi gana 28,3 millones en Inter Miami, el salario de Lamine Yamal en Barcelona

Lionel Messi sigue siendo el jugador mejor pago de la MLS con Inter Miami, mientras que Lamine Yamal comienza a consolidarse como una de las máximas figuras del Barcelona y del futbol europeo.

Lionel Messi y Lamine Yamal representan el presente y el futuro del futbol mundial. Mientras el argentino continúa brillando en el Inter Miami de la MLS, la joven estrella española ya se consolidó como una de las máximas figuras del Barcelona.

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A sus 38 años, Messi sigue marcando diferencias partido a partido en Estados Unidos. El campeón del mundo mantiene un gran nivel con goles y asistencias, siendo el líder absoluto de un Inter Miami que volvió a convertirse en protagonista dentro de la MLS.

Por otro lado, Lamine Yamal atraviesa un gran presente en Barcelona. Con apenas 18 años, el extremo español se ganó un lugar como titular indiscutido y ya es considerado uno de los futbolistas más desequilibrantes de la actualidad.

Ahora, ambos apuntan al Mundial 2026, aunque defendiendo camisetas diferentes. Messi buscará llevar a Argentina al bicampeonato del mundo tras la conquista en Qatar 2022, mientras que Yamal intentará darle a España su segunda Copa del Mundo y la primera de su carrera.

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Según nuevos informes de la MLS, el salario de Lionel Messi pasó de 12 millones a 28,3 millones de dólares por temporada. El astro argentino es el futbolista mejor pago de la liga estadounidense.

¿Cuánto gana Yamal?

De acuerdo con el portal especializado Fichajes, Lamine Yamal percibe actualmente un salario cercano a los 15 millones de euros por temporada en el Barcelona. Con tan solo 18 años, la máxima promesa ya tiene un gran contrato en Europa.

En sintesis

Lionel Messi percibe un salario de 28,3 millones de dólares por temporada en Inter Miami.

percibe un salario de por temporada en Inter Miami. Lamine Yamal gana cerca de 15 millones de euros anuales como figura del Barcelona.

gana cerca de anuales como figura del Barcelona. Messi tiene 38 años y Yamal 18 años de edad actualmente en 2026.