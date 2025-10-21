Es tendencia:
Jesús Martínez se mete en problemas con las aficiones de los clubes de Grupo Pachuca: Estallan en su contra

Las cosas se le complican a Jesús Martínez con varios equipos de Grupo Pachuca.

Por Marilyn Rebollo

Jesús Martínez en problemas con Grupo Pachuca
© Imago7Jesús Martínez en problemas con Grupo Pachuca

Hace unos días Jesús Martínez salió ante medios para hablar de lo que sucede en algunos de sus equipos de Grupo Pachuca. Entre ellos, la inesperada salida de Veljko Paunovic del Real Oviedo y la polémica sobre el regreso de Ignacio Ambriz al Club León, ya que puntualizó en que el técnico tuvo que volver pidiendo perdón para tener una oportunidad más.

La afición se revela ante Martínez y Grupo Pachuca

Las cosas desde estas palabras comenzaron a tornarse difíciles con los aficionados y es que por un lado están los que no deseaban que el serbio se fuera del equipo español después de haberlos ascendido, pero también los que esperaban que Nacho saliera a defenderse y si entre eso tenía que renunciar al conjunto que lo hiciera.

Los seguidores de los equipos estaban muy molestos por las formas en las que se estaban haciendo las cosas e incluso que se evidenciara a un técnico como Gustavo Matosas que le dio un bicampeonato a los esmeraldas para dejar en claro que pese a todo Jesús Martínez tenía que tomar las decisiones y sin nadie que se lo impidiera.

Afición arremete contra Grupo Pachuca por exhibir a Ignacio Ambriz y a Gustavo Matosas

Afición arremete contra Grupo Pachuca por exhibir a Ignacio Ambriz y a Gustavo Matosas

Pero esto no paró aquí y es que también resulta que ellos tienen al Everton de Viña del Mar en Chile, el equipo no está nada bien y el pasado fin de semana cuando se enfrentaron a la Universidad Católica los aficionados ingresaron al campo a golpear a los jugadores, quedando enfrascados en una riña con los elementos de seguridad.

Tweet placeholder

La mayoría de quienes compartieron estas imágenes y que siguen al equipo decidieron manifestar la idea de que estos videos llegaran a México para que Martínez se interese por el equipo, ya que durante este tiempo se centraron en levantar a unos cuantos de los clubes y dejar de lado otros, siendo estos últimos también afectados.

marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
