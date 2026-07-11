¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026

Noruega e Inglaterra chocan este sábado desde las 15:00 hs (CDMX) por los cuartos de final del Mundial 2026. Los Vikingos Rojos vienen de dar la sorpresa ante Brasil de la mano de Erling Haaland, mientras que los Tres Leones buscan dar un nuevo paso rumbo a la segunda estrella de su historia.
Las miradas estarán posadas en los dos goleadores de cada seleccionado: el propio Haaland por el lado de Noruega y Harry Kane en Inglaterra. Ambos luchan por la Bota de Oro de la Copa del Mundo e intentarán volver a marcar tanto por el objetivo colectivo como por el reconocimiento individual.
Ambos están en óptimas condiciones y serán titulares en este encuentro, aunque el seleccionado británico sí tendrá que hacer algunas modificaciones respecto al partido de los octavos de final ante México. A continuación, conoce las alineaciones probables para este cotejo.
Erling Haaland será titular ante Inglaterra (Getty Images)
Probable alineación de Noruega
- Orjan Nyland
- Julian Ryerson
- Kristoffer Ajer
- Torbjorn Heggem
- David Moller Wolfe
- Sander Berge
- Patrick Berg
- Martin Odegaard
- Antonio Nusa
- Alexander Sørloth
- Erling Haaland
- DT: Stale Solbakken
Probable alineación de Inglaterra
- Jordan Pickford
- Djed Spence
- John Stones
- Ezri Konsa
- Nico O’Reilly
- Declan Rice*
- Elliot Anderson
- Jude Bellingham
- Bukayo Saka
- Anthony Gordon
- Harry Kane
- DT: Thomas Tuchel
*Fue aislado del plantel por un virus y es duda para este partido.