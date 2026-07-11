¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026

Los Vikingos Rojos se ven las caras con los Tres Leones con el mismo objetivo: conseguir la clasificación a las semifinales.

Noruega e Inglaterra chocan este sábado desde las 15:00 hs (CDMX) por los cuartos de final del Mundial 2026. Los Vikingos Rojos vienen de dar la sorpresa ante Brasil de la mano de Erling Haaland, mientras que los Tres Leones buscan dar un nuevo paso rumbo a la segunda estrella de su historia.

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Las miradas estarán posadas en los dos goleadores de cada seleccionado: el propio Haaland por el lado de Noruega y Harry Kane en Inglaterra. Ambos luchan por la Bota de Oro de la Copa del Mundo e intentarán volver a marcar tanto por el objetivo colectivo como por el reconocimiento individual.

Ambos están en óptimas condiciones y serán titulares en este encuentro, aunque el seleccionado británico sí tendrá que hacer algunas modificaciones respecto al partido de los octavos de final ante México. A continuación, conoce las alineaciones probables para este cotejo.

Erling Haaland será titular ante Inglaterra (Getty Images)

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Probable alineación de Noruega

Orjan Nyland

Julian Ryerson

Kristoffer Ajer

Torbjorn Heggem

David Moller Wolfe

Sander Berge

Patrick Berg

Martin Odegaard

Antonio Nusa

Alexander Sørloth

Erling Haaland

DT: Stale Solbakken

Probable alineación de Inglaterra

Jordan Pickford

Djed Spence

John Stones

Ezri Konsa

Nico O’Reilly

Declan Rice*

Elliot Anderson

Jude Bellingham

Bukayo Saka

Anthony Gordon

Harry Kane

DT: Thomas Tuchel

*Fue aislado del plantel por un virus y es duda para este partido.