¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Angola vs. Argentina por el amistoso internacional

Todo listo para el partido amistoso entre la Selección Argentina y Angola. El combinado Albiceleste, ya clasificado para el próximo Mundial 2026, aterrizó en África para disputar su primer y único amistoso del parón internacional luego de que se cancelara su cotejo contra India.
Desde las 10:00 hs (centro de México), los vigentes campeones del mundo enfrentarán a las Palancas Negras en el estadio 11 de noviembre de Luanda. Se espera un recinto abarrotado por la presencia de Lionel Messi, quien viajó con todo el equipo. A continuación, conoce si la figura de Inter Miami será titular.
Lionel Messi en el entrenamiento en Alicante (@Argentina)
Alineación confirmada de la Selección Argentina
- Gerónimo Rulli
- Juan Foyth
- Nicolás Otamendi
- Nicolás Tagliafico
- Nicolás González
- Rodrigo De Paul
- Alexis Mac Allister
- Giovani Lo Celso
- Lionel Messi
- Thiago Almada
- Lautaro Martínez
- DT: Lionel Scaloni
Alineación de Angola
- Marques
- Buatu
- Modesto
- Gaspar
- To Carneiro
- Maestro
- Fredy
- Luvumbo
- Nzola
- Banza
- Gelson Dala
