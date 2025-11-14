¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Angola vs. Argentina por el amistoso internacional

Todo listo para el partido amistoso entre la Selección Argentina y Angola. El combinado Albiceleste, ya clasificado para el próximo Mundial 2026, aterrizó en África para disputar su primer y único amistoso del parón internacional luego de que se cancelara su cotejo contra India.

Desde las 10:00 hs (centro de México), los vigentes campeones del mundo enfrentarán a las Palancas Negras en el estadio 11 de noviembre de Luanda. Se espera un recinto abarrotado por la presencia de Lionel Messi, quien viajó con todo el equipo. A continuación, conoce si la figura de Inter Miami será titular.

Lionel Messi en el entrenamiento en Alicante (@Argentina)

Alineación confirmada de la Selección Argentina

Gerónimo Rulli

Juan Foyth

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Nicolás González

Rodrigo De Paul

Alexis Mac Allister

Giovani Lo Celso

Lionel Messi

Thiago Almada

Lautaro Martínez

DT: Lionel Scaloni

Alineación de Angola

Marques

Buatu

Modesto

Gaspar

To Carneiro

Maestro

Fredy

Luvumbo

Nzola

Banza

Gelson Dala