Es tendencia:
logotipo del encabezado
Futbol Internacional

¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Angola vs. Argentina por el amistoso internacional

El combinado Albiceleste solamente disputará un partido en esta fecha FIFA y lo hará en territorio africano. Conoce si Messi sumará minutos.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Argentina visita a Angola en la fecha FIFA
© GETTY IMAGESArgentina visita a Angola en la fecha FIFA

Todo listo para el partido amistoso entre la Selección Argentina y Angola. El combinado Albiceleste, ya clasificado para el próximo Mundial 2026, aterrizó en África para disputar su primer y único amistoso del parón internacional luego de que se cancelara su cotejo contra India.

Publicidad

Desde las 10:00 hs (centro de México), los vigentes campeones del mundo enfrentarán a las Palancas Negras en el estadio 11 de noviembre de Luanda. Se espera un recinto abarrotado por la presencia de Lionel Messi, quien viajó con todo el equipo. A continuación, conoce si la figura de Inter Miami será titular.

Lionel Messi en el entrenamiento en Alicante (@Argentina)

Lionel Messi en el entrenamiento en Alicante (@Argentina)

Alineación confirmada de la Selección Argentina

  • Gerónimo Rulli
  • Juan Foyth
  • Nicolás Otamendi
  • Nicolás Tagliafico
  • Nicolás González
  • Rodrigo De Paul
  • Alexis Mac Allister
  • Giovani Lo Celso
  • Lionel Messi
  • Thiago Almada
  • Lautaro Martínez
  • DT: Lionel Scaloni
Publicidad

Alineación de Angola

  • Marques
  • Buatu
  • Modesto
  • Gaspar
  • To Carneiro
  • Maestro
  • Fredy
  • Luvumbo
  • Nzola
  • Banza
  • Gelson Dala
Mientras Lionel Messi ganó 130 millones en 2025, el dinero que acumuló Erling Haaland

ver también

Mientras Lionel Messi ganó 130 millones en 2025, el dinero que acumuló Erling Haaland

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
¿Por qué no juega Gilberto Mora en México vs. Argentina?
Selección Mexicana

¿Por qué no juega Gilberto Mora en México vs. Argentina?

Sigue EN VIVO México vs. Argentina: minuto a minuto del partido por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17
Selección Mexicana

Sigue EN VIVO México vs. Argentina: minuto a minuto del partido por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17

Las alineaciones de México vs. Argentina por el Mundial Sub-17
Selección Mexicana

Las alineaciones de México vs. Argentina por el Mundial Sub-17

Las alineaciones de Polonia vs. Países Bajos
Eliminatorias UEFA

Las alineaciones de Polonia vs. Países Bajos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo