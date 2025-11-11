Mientras Lionel Messi ganó 130 millones en 2025, el dinero que acumuló Erling Haaland

A los 38 años, Lionel Messi sigue siendo sinónimo de futbol y vigencia. El argentino continúa brillando con la camiseta del Inter Miami, donde se ha convertido en la gran figura de la Major League Soccer. Su liderazgo, talento y compromiso han llevado al equipo a las semifinales del torneo, con el sueño intacto de coronarse campeón por primera vez en la historia del club.

Más allá de los títulos y los récords, Messi sigue siendo una marca global dentro y fuera de la cancha. Su presencia eleva el valor de la MLS y mantiene su nombre entre los deportistas más influyentes del planeta, incluso a casi dos décadas de su debut profesional.

Por otro lado, aparece Erling Haaland, la nueva sensación del fútbol europeo. Con apenas 25 años, el delantero del Manchester City se ha consolidado como uno de los goleadores más temibles del mundo. Aunque para muchos su estilo no es el más vistoso, sus números son impresionantes: tiene un promedio de gol altísimo y ya es considerado por varios como el mejor atacante de todos.

Según el reconocido medio Forbes, Lionel Messi ocupa el segundo lugar entre los futbolistas mejor pagados del planeta, solo por detrás de Cristiano Ronaldo. El capitán argentino acumuló 130 millones de dólares en lo que va del 2025, combinando sus ingresos deportivos con acuerdos comerciales y patrocinios.

Por su parte, Erling Haaland también forma parte del exclusivo ranking, situándose en el quinto puesto con 80 millones de dólares en ganancias durante este año. Entre su salario en el Manchester City y sus contratos publicitarios con grandes marcas, el noruego se ha convertido en uno de los jóvenes más ricos del fútbol actual.

Los futbolistas que más dinero ganaron en el 2025

Cristiano Ronaldo: 280 millones de dólares Lionel Messi: 130 millones de dólares Karim Benzema: 104 millones de dólares Kylian Mbappé: 95 millones de dólares Erling Haaland: 80 millones de dólares Vinícius Júnior: 60 millones de dólares Mohamed Salah: 55 millones de dólares Sadio Mané: 54 millones de dólares Jude Bellingham: 44 millones de dólares Lamine Yamal: 43 millones de dólares

En síntesis