El futbolista se hizo estudios médicos este miércoles y se reveló una lesión en la pantorrilla que genera preocupación.

La incertidumbre por el físico de Neymar ha llegado a su conclusión. Después de idas y vueltas entre lo informado por Santos y la Selección de Brasil, finalmente se confirmó que el ex Barcelona tiene una lesión luego de los estudios médicos que se hizo este miércoles.

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Rodrigo Lasmar, médico de Brasil, dio detalles este jueves en una conferencia de prensa y reveló que Neymar tiene una lesión en la pantorrilla izquierda. Esta molestia hará que el futbolista tenga una recuperación de dos a tres semanas y preocupa en la previa del Mundial.

Por lo tanto, Neymar en principio no podrá estar en los amistosos de Brasil frente a Panamá de este domingo 31 de mayo y ante Egipto del próximo 6 de junio. Y es una incógnita si Carlo Ancelotti podrá contar con el 10 de la verdeamarelha en el debut mundialista.

¿Cuándo debuta Brasil?

Brasil debuta frente a Marruecos el próximo 13 de junio en el Estadio MetLife. El partido se disputa dentro de dos semanas y parece difícil que Neymar pueda recuperarse para sumar minutos en dicho encuentro. Pero todo dependerá de la evolución del futbolista.

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🚨 AGORA! Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, afirma que Neymar tem lesão muscular de grau 2 na panturrilha, não apenas um edema.



A expectativa é de que o jogador esteja liberado entre 2 e 3 semanas.



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Esta situación ha generado polémica debido a que Santos le había informado a la Federación de Brasil que Neymar “estaba bien” luego de revisar su condición e incluso el médico del club comentó en una entrevista que el jugador llegaría en condiciones para el comienzo de la preparación. Sin embargo, esto no ha sucedido.

En síntesis

El médico Rodrigo Lasmar confirmó que Neymar tiene una lesión en la pantorrilla izquierda.

El futbolista Neymar se perderá los amistosos contra Panamá de este domingo 31 de mayo.

La participación del delantero en el debut de Brasil el próximo 13 de junio es una incógnita.