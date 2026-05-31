Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Panamá por el amistoso previo al Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Brasil y Panamá se enfrentan este domingo 31 de mayo en el Estadio Maracaná que le servirá a ambos como preparación.

Este fin de semana empezaron a disputarse los primeros amistosos previos al inicio del Mundial 2026. En este caso, Brasil se enfrenta con Panamá este domingo 31 de mayo en un partido que comienza a partir de las 15:30hs (CDMX).

Como en la previa de cualquier Copa del Mundo, la verdeamarelha es una de las candidatas a llevarse el título. Esta será la primera prueba de Carlo Ancelotti después de los últimos dos amistosos que disputó en marzo y se cruzará con Panamá, selección que también estará en el Mundial.

Por dónde ver el juego

El partido entre Brasil y Panamá de este domingo 31 de mayo no será transmitido en México ni por TV ni a través de una plataforma de streaming. Por su parte, en Panamá el juego podrá verse en RPC y TVN Panamá.

  • México: Sin transmisión
  • Panamá: RPC y TVN Panamá
  • Brasil: Globo, SporTV, Sky
  • Sudamérica: Sin transmisión
  • Estados Unidos: Sin transmisión
  • España: Sin transmisión

La actualidad de ambos equipos

Brasil debuta el próximo 13 de junio frente a Marruecos en el Mundial 2026. Carlo Ancelotti tendrá algunas bajas para este amistoso como la de Neymar, Marquinhos y Gabriel Magalhaes, entre otros, pero le servirá al entrenador para empezar a definir al equipo.

Por el otro lado, Panamá debuta el próximo 17 de junio contra Ghana en la Copa del Mundo. La selección caribeña comparte grupo además con Croacia e Inglaterra, por lo que le servirá enfrentarse a Brasil para medirse contra una potencia mundial.

En síntesis

  • El partido amistoso entre Brasil y Panamá de este domingo 31 de mayo no contará con transmisión televisiva ni por streaming en México.
  • En Panamá se podrá seguir en vivo a través de las señales de RPC y TVN Panamá.
  • El seleccionador Carlo Ancelotti utilizará este compromiso para definir su esquema ante las bajas confirmadas de Neymar, Marquinhos y Gabriel Magalhaes.
Patricio Hechem
