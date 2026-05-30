Este sábado el conjunto de Javier Aguirre se medirá en el penúltimo duelo amistoso antes del Mundial ante Australia. México tiene un último juego ante Serbia la próxima semana donde sellarán su despedida rumbo al Mundial 2026. Pero el duelo de hoy será clave para conocer a la mayoría de jugadores que estarán la lista final.

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Este enfrentamiento es de suma importancia para que el día de mañana el “Vasco” pueda confirmar a los 26 convocados a la Copa del Mundo. Es por ello que este duelo es el última que jugarán como locales en Estados Unidos, ya que el siguiente ante Serbia será en el Estadio Nemesio Diez en el Estado de México el 5 de junio.

Por tanto, el juego de esta noche será en Rose Bowl de Pasadena, California. Esta es una de las sedes que se considera como una “segunda casa” para la Selección Mexicana, ya que es justamente en este estadio donde suelen tener una mayor cantidad de afición nacional que precisamente vive en Estados Unidos y no puede viajar al país para verlos en algún otro.

La buena noticia tomando en cuenta que será en este inmueble en California es que en anteriores ocasiones ya ha vencido a este conjunto australiano ahí, por lo que esta noche podría repetirse de nueva cuenta un marcador favorable con rumbo a esta justa deportiva, siendo quizá ese golpe anímico que buscaba la escuadra.

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En síntesis