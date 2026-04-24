El Fulham se prepara para una cita trascendental en la temporada, en busca de acercarse a la zona de copas europeas en la tabla de la Premier League 2025-26. En casa y ante su público, recibirán a un oponente muy peligroso y que llega muy entonado: Aston Villa. A continuación, repasa las formaciones de los equipos para salir a disputar el compromiso.

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¿Juega Rául Jiménez en Fulham vs. Aston Villa por la Premier League 2025-26?

A raíz de la falta de gol de Rodrigo Muniz, el brasileño que venía jugando como ‘9’ de referencia, Raúl Jiménez se perfila para volver a ser titular, según reveló el prestigioso periódico inglés Mirror. En los últimos dos partidos por Premier League, el ‘Lobo’ había sido suplente, sumando 11 minutos ante Liverpool y 23 minutos ante Brentford, pero ahora regresaría al once.

La probable alineación de Fulham ante Aston Villa:

Bernd Leno.

Timonthy Castagne.

Joachim Andersen.

Calvin Bassey.

Ryan Sessegnon.

Sander Berge.

Sasa Lukic.

Harry Wilson.

Emile Smith Rowe.

Samuel Chukwueze.

Raúl Jiménez.

DT: Marco Silva.

La probable alineación de Aston Villa ante Fulham:

Emiliano Martínez.

Matty Cash.

Ezri Konsa.

Pau Torres.

Lucas Digne.

Amadou Onana.

Youri Tielemans.

John McGinn.

Ross Barkley.

Morgan Rogers.

Ollie Watkins.

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DT: Unai Emery.

Raúl Jiménez, siempre fiel a sus raíces [Foto: Getty]

¿A qué hora juegan Fulham vs. Aston Villa por la Premier League 2025-26?

El encuentro entre los ‘Cottagers’ y los ‘Villans’ se llevará a cabo este sábado 25 de abril, en Craven Cottage, por el juego correspondiente a la jornada 34 de la Premier League. El compromiso está programado para dar inicio a partir de las 05.30 horas del Centro de México, en el primer turno de la agenda del día en Inglaterra.

¿Cómo ver EN VIVO Fulham vs. Aston Villa por la Premier League 2025-26?

El enfrentamiento de este sábado a la madrugada se podrá sintonizar en México a través de la pantalla de FOX, única señal de televisión que transmitirá el choque liguero. Además, el cotejo del equipo de Raúl Jiménez se podrá observar en forma online, vía streaming, por medio de la plataforma FOX One.