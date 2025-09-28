AC Milan y Napoli le ponen el broche al domingo de Serie A en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de la Jornada 5 del campeonato italiano. Desde las 12:45 hs (centro de México), el equipo del mexicano Santiago Giménez recibe al último campeón y líder invicto con la posibilidad de igualarlo en lo más alto de la tabla de posiciones.

Napoli ganó todos sus partidos en lo que va de la Serie A 2025-26, pero un triunfo de Milan haría que la fecha finalice con tres líderes: los dos clubes implicados en este encuentro y AS Roma. Para ello, el local necesita estar fino en ataque y todo apunta a que Santi Giménez será titular en el once de Massimiliano Allegri.

El Bebote viene de marcar el primer gol de Milan en la goleada por 3-0 sobre Lecce por los 16avos de final de la Coppa Italia. En este contexto, sería extraño si el estratega de 58 años prescinde de él para este importante encuentro contra los napolitanos.

Santiago Giménez celebra su gol contra Lecce (GETTY IMAGES)

Con Santiago Giménez: la probable alineación de Milan vs. Napoli

Maignan

Tomori

Winter

Pavlovic

Ricci

Loftus Cheek

Rabiot

Saelemaekers

Bartesaghi

Giménez

Nkunku

Probable alineación de Napoli para visitar a Milan

Meret

Di Lorenzo

Baukema

Buongiomo

Spinazzola

Gilmour

Elmas

De Bruyne

Mctominay

Politano

Hojlund

