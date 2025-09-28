Es tendencia:
logotipo del encabezado
Serie A

¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Milan vs. Napoli por la Jornada 5 de la Serie A 2025-26

El conjunto Rossoneri recibe al líder invicto en San Siro con la posibilidad de subirse a la cima.

Por Leandro Barraza

Milan y Napoli se enfrentan en la Serie A
© GETTY IMAGESMilan y Napoli se enfrentan en la Serie A

AC Milan y Napoli le ponen el broche al domingo de Serie A en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de la Jornada 5 del campeonato italiano. Desde las 12:45 hs (centro de México), el equipo del mexicano Santiago Giménez recibe al último campeón y líder invicto con la posibilidad de igualarlo en lo más alto de la tabla de posiciones.

Napoli ganó todos sus partidos en lo que va de la Serie A 2025-26, pero un triunfo de Milan haría que la fecha finalice con tres líderes: los dos clubes implicados en este encuentro y AS Roma. Para ello, el local necesita estar fino en ataque y todo apunta a que Santi Giménez será titular en el once de Massimiliano Allegri.

El Bebote viene de marcar el primer gol de Milan en la goleada por 3-0 sobre Lecce por los 16avos de final de la Coppa Italia. En este contexto, sería extraño si el estratega de 58 años prescinde de él para este importante encuentro contra los napolitanos.

Publicidad
Santiago Giménez celebra su gol contra Lecce (GETTY IMAGES)

Santiago Giménez celebra su gol contra Lecce (GETTY IMAGES)

Con Santiago Giménez: la probable alineación de Milan vs. Napoli

  • Maignan
  • Tomori
  • Winter
  • Pavlovic
  • Ricci
  • Loftus Cheek
  • Rabiot
  • Saelemaekers
  • Bartesaghi
  • Giménez
  • Nkunku
Era la gran promesa del Barça, no juega hace dos años por lesión y su actual club no se rinde: “No lo abandonaremos”

ver también

Era la gran promesa del Barça, no juega hace dos años por lesión y su actual club no se rinde: “No lo abandonaremos”

Probable alineación de Napoli para visitar a Milan

  • Meret
  • Di Lorenzo
  • Baukema
  • Buongiomo
  • Spinazzola
  • Gilmour
  • Elmas
  • De Bruyne
  • Mctominay
  • Politano
  • Hojlund
Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Las alineaciones de Manchester City vs. Napoli por la Champions League
Champions League

Las alineaciones de Manchester City vs. Napoli por la Champions League

¿Por qué no juega Lukaku en Manchester City vs. Napoli por la Champions League?
Champions League

¿Por qué no juega Lukaku en Manchester City vs. Napoli por la Champions League?

¿Por qué no juega Romelu Lukaku en Bélgica vs. Kazajstán por las Eliminatorias UEFA?
Eliminatorias UEFA

¿Por qué no juega Romelu Lukaku en Bélgica vs. Kazajstán por las Eliminatorias UEFA?

El récord histórico que rompió Raúl Jiménez en la Premier League
Mexicanos en el extranjero

El récord histórico que rompió Raúl Jiménez en la Premier League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo