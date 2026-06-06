Kylian Mbappé reveló quién es el futbolista colombiano que más influyó en su juego

La estrella francesa reveló que jugador de Colombia fue una referencia en sus inicios como futbolista profesional en Mónaco.

No caben dudas de que Francia es una de las candidatas a coronarse en el Mundial 2026. El conjunto europeo salió campeón en Rusia 2018 y fue subcampeón en Qatar 2022 y, ahora, otra vez vuelve a presentarse como una gran animadora con Kylian Mbappé como su capitán.

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En las últimas horas, el delantero del Real Madrid habló en una entrevista con Sorare y lanzó una confesión sobre su etapa inicial como jugador profesional en Mónaco. Allí, el joven atacante señaló quién fue una referencia para aprender cuestiones que hoy aplica.

Así comenzó en su relato: “¿Quién fue el futbolista del que más aprendí? Creo que es (Radamel) Falcao. Yo era delantero y fue una persona que siempre hizo sentir bienvenido. Él era el capitán, él era la estrella del equipo y él era la máxima referencia del equipo a nivel internacional“.

Y continuó: “Y para un delantero que va iniciando, coincidir con este tipo de perfil a nivel futbolístico y humano, es una situación en la que todos ganan. Él estaba en un punto en el que quería transmitir sus conocimientos y yo tenía los oídos listos para aprender. Yo aprendí mucho de él”.

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No son para menos estas declaraciones ya que ese equipo de Mónaco logró arrebatarle el título al poderoso PSG que ya pisaba muy fuerte en la Ligue 1. Además, ese conjunto también llegó a las Semifinales de la UEFA Champions League 2016-17, siendo eliminado por Juventus.

¿Cómo fue el ciclo de Kylian Mbappé en Mónaco?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el ciclo del joven futbolista en el cuadro rojiblanco fue de 60 partidos entre 2025 y 2017, siendo titular en 35 de los mismos. Anotó 27 goles y realizó 16 asistencias, siendo una pieza clave para el conjunto monegasco.

En síntesis

Kylian Mbappé reveló que el colombiano Radamel Falcao fue su mayor influencia en Mónaco.

reveló que el colombiano Radamel Falcao fue su mayor influencia en Mónaco. Radamel Falcao era el capitán y la máxima estrella del equipo en esa etapa.

era el capitán y la máxima estrella del equipo en esa etapa. Francia logró coronarse campeona en Rusia 2018 y subcampeona en Qatar 2022.