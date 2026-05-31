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Bota de Oro

Harry Kane le ganó a todos: así quedó la tabla de posiciones final de la Bota de Oro 2025-26

El delantero de Bayern Múnich se impuso con autoridad por encima de Erling Haaland (2°) y Kylian Mbappé (3°).

Harry Kane ganó la Bota de Oro de la temporada 2025-26
© Getty ImagesHarry Kane ganó la Bota de Oro de la temporada 2025-26

La temporada 2025-26 llegó a su fin en la principales ligas de Europa y esto no solo significa que ya conocemos a los campeones de cada país, sino que también se definió quién ganó la Bota de Oro, galardón que premia al máximo goleador liguero en el Viejo Continente.

La lucha estuvo muy reñida desde el principio entre Harry Kane, Erling Haaland y Kylian Mbappé. Sin embargo, aunque todos ellos finalizaron como goleadores en sus respectivas ligas, el que más goles hizo fue el delantero británico de Bayern Múnich.

De esta manera, Kane destronó a Mbappé, quien se había quedado con la Bota de Oro en la edición anterior. Harry marcó un total de 36 goles, obteniendo así 72 puntos, ya que sus anotaciones se multiplican por dos en esta tabla de posiciones.

Harry Kane celebrando en la final de la Copa de Alemania (Getty Images)

Harry Kane celebrando en la final de la Copa de Alemania (Getty Images)

La tabla de posiciones FINAL de la Bota de Oro 2025-26

POS.JUGADOREQUIPOLIGAPUNTOS POR GOLGOLESPUNTAJE
1Harry KaneBayern MúnichAlemania23672
2Erling HaalandManchester CityEspaña22754
3Kylian MbappéReal MadridEspaña22550
4Dion BeljoDinamo ZagrebCroacia1.53146.5
5Vedat MuriqiMallorcaEspaña22346
6Igor ThiagoBrentfordInglaterra22244
7Luis SuárezSporting CPPortugal1.52842
8Estéban LepaulAngers y Stade RennesFrancia22142
9Deniz UndavStuttgartAlemania21938
10Ayase UedaFeyenoordPaíses Bajos1.52537.5

¿Cómo es el sistema de puntuación de la Bota de Oro?

El sistema de puntos de la Bota de Oro se basa en la dificultad de la liga en la que cada jugador marca los goles, utilizando el ranking de coeficientes de la UEFA. De esta manera, se compensa la diferencia de nivel entre las ligas europeas y se evita que un futbolista de una liga con menor nivel gane el premio con un gran número de goles.

  • 2 puntos por gol: Se otorgan en las cinco ligas europeas con mejor clasificación en el ranking de la UEFA. Actualmente, estas son LaLiga (España), la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania), la Serie A (Italia) y la Ligue 1 (Francia).
  • 1,5 puntos por gol: Se asignan a los goles marcados en las ligas que se encuentran entre la 6ª y la 21ª posición del ranking de la UEFA. En esta sección entran algunas como Eredivisie (Países Bajos), Primeira Liga (Portugal) o Süper Lig (Turquía), entre otras.
  • 1 punto por gol: Se da a los goles anotados en el resto de las ligas europeas.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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