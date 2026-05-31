El delantero de Bayern Múnich se impuso con autoridad por encima de Erling Haaland (2°) y Kylian Mbappé (3°).

La temporada 2025-26 llegó a su fin en la principales ligas de Europa y esto no solo significa que ya conocemos a los campeones de cada país, sino que también se definió quién ganó la Bota de Oro, galardón que premia al máximo goleador liguero en el Viejo Continente.

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La lucha estuvo muy reñida desde el principio entre Harry Kane, Erling Haaland y Kylian Mbappé. Sin embargo, aunque todos ellos finalizaron como goleadores en sus respectivas ligas, el que más goles hizo fue el delantero británico de Bayern Múnich.

De esta manera, Kane destronó a Mbappé, quien se había quedado con la Bota de Oro en la edición anterior. Harry marcó un total de 36 goles, obteniendo así 72 puntos, ya que sus anotaciones se multiplican por dos en esta tabla de posiciones.

Harry Kane celebrando en la final de la Copa de Alemania (Getty Images)

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La tabla de posiciones FINAL de la Bota de Oro 2025-26

POS. JUGADOR EQUIPO LIGA PUNTOS POR GOL GOLES PUNTAJE 1 Harry Kane Bayern Múnich Alemania 2 36 72 2 Erling Haaland Manchester City España 2 27 54 3 Kylian Mbappé Real Madrid España 2 25 50 4 Dion Beljo Dinamo Zagreb Croacia 1.5 31 46.5 5 Vedat Muriqi Mallorca España 2 23 46 6 Igor Thiago Brentford Inglaterra 2 22 44 7 Luis Suárez Sporting CP Portugal 1.5 28 42 8 Estéban Lepaul Angers y Stade Rennes Francia 2 21 42 9 Deniz Undav Stuttgart Alemania 2 19 38 10 Ayase Ueda Feyenoord Países Bajos 1.5 25 37.5

¿Cómo es el sistema de puntuación de la Bota de Oro?

El sistema de puntos de la Bota de Oro se basa en la dificultad de la liga en la que cada jugador marca los goles, utilizando el ranking de coeficientes de la UEFA. De esta manera, se compensa la diferencia de nivel entre las ligas europeas y se evita que un futbolista de una liga con menor nivel gane el premio con un gran número de goles.

2 puntos por gol: Se otorgan en las cinco ligas europeas con mejor clasificación en el ranking de la UEFA. Actualmente, estas son LaLiga (España), la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania), la Serie A (Italia) y la Ligue 1 (Francia).

Se otorgan en las cinco ligas europeas con mejor clasificación en el ranking de la UEFA. Actualmente, estas son LaLiga (España), la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania), la Serie A (Italia) y la Ligue 1 (Francia). 1,5 puntos por gol: Se asignan a los goles marcados en las ligas que se encuentran entre la 6ª y la 21ª posición del ranking de la UEFA. En esta sección entran algunas como Eredivisie (Países Bajos), Primeira Liga (Portugal) o Süper Lig (Turquía), entre otras.

Se asignan a los goles marcados en las ligas que se encuentran entre la 6ª y la 21ª posición del ranking de la UEFA. En esta sección entran algunas como Eredivisie (Países Bajos), Primeira Liga (Portugal) o Süper Lig (Turquía), entre otras. 1 punto por gol: Se da a los goles anotados en el resto de las ligas europeas.