Faltan solo unas horas para el comienzo de una nueva gala del Balón de Oro. Si bien hay 30 jugadores que están nominados para quedarse con el premio, hay solo dos que tienen la posibilidad de ganarlo y los aficionados están a la espera de la decisión final.

Lamine Yamal y Ousmane Dembélé son los grandes candidatos y estarán en París a la espera de ser elegidos para quedarse con el premio individual más importante de todos. Ninguno de los dos lo ha ganado e

Muchas opiniones hubo sobre cuál de los dos tendría que ganar el premio. Ambos fueron importantes y mostraron un nivel superlativo para llevar a sus equipos a lo más alto. El español en el Barcelona, mientras que el francés lo hizo en el PSG.

Ahora fue el turno de Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, que prefirió no opinar y dejó una fría respuesta: “Ya veremos qué pasa. Veo mucho fútbol, pero no es mi tema. No tengo que votar, veremos después de la gala quién es el galardonado. No lo he pensado demasiado”.

Xabi Alonso habló también del presente del Real Madrid

“Estamos mejor, en el camino. Todavía podemos estar mejor. En fase de construcción de pilares y fundamentos todavía. Son cinco partidos de Liga, uno de ‘Champions’, no es nada; tenemos que tener la ambición de querer más y de ser constantes en el fútbol”, reveló el español.

Y siguió: “Lo que ha pasado ya está y toca seguir. Siendo realistas de que estamos en una fase de construcción, mientras los resultados ayudan a ver que es un camino bueno. El equipo tiene que estar unido y jugar de manera colectiva para que todos se beneficien de ello”.