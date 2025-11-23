Desde las 10:30 hs de la CDMX, el Emirates Stadium será el escenario de una nueva edición del Derbi de Londres entre Arsenal y Tottenham, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, un choque que llega cargado de tensión, necesidad y objetivos muy distintos.

Publicidad

Publicidad

El Arsenal de Mikel Arteta, que viene mostrando una regularidad notable, llega como líder en solitario del torneo. Los Gunners saben que un triunfo no solo significaría ganarle a su clásico rival, sino también tomar una ventaja de seis puntos sobre su perseguidor más cercano, el Chelsea, que este sábado ganó 2-0 y presiona desde atrás.

Del otro lado, el Tottenham llega con la urgencia de sumar. Los Spurs necesitan los tres puntos para seguir a la altura de la pelea y evitar que Arsenal se escape. Un triunfo los dejaría a cinco unidades, manteniéndolos en carrera, pero una derrota complicaría seriamente sus aspiraciones, ya que quedarían a once puntos de su máximo rival, una distancia difícil de remontar en esta parte del campeonato.

Alineación de Arsenal para recibir a Tottenham

David Raya

Jurrien Timber

William Saliba

Piero Hincapié

Riccardo Calafiori

Declan Rice

Martín Zubimendi

Eberechi Eze

Bukayo Saka

Mikel Merino

Leandro Trossard

Publicidad

Publicidad

Alineación de Tottenham para visitar el Emiratos Stadium

Guglielmo Vicario

Kevin Danso

Cristian Romero

Micky van de Ven

Destiny Udogie

João Palhinha

Rodrigo Bentancur

Mohammed Kudus

Djed Spence

Wilson Odobert

Richarlison