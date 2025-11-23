Es tendencia:
Las alineaciones confirmadas de Arsenal vs. Tottenham por la Jornada 12 de la Premier League 2025-26

Los Gunners reciben a los Spurs en el derbi de Londres para seguir siendo únicos líderes del certamen inglés.

Por Ramiro Canessa

Arsenal vs. Tottenham por la Premier League.
Desde las 10:30 hs de la CDMX, el Emirates Stadium será el escenario de una nueva edición del Derbi de Londres entre Arsenal y Tottenham, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, un choque que llega cargado de tensión, necesidad y objetivos muy distintos.

El Arsenal de Mikel Arteta, que viene mostrando una regularidad notable, llega como líder en solitario del torneo. Los Gunners saben que un triunfo no solo significaría ganarle a su clásico rival, sino también tomar una ventaja de seis puntos sobre su perseguidor más cercano, el Chelsea, que este sábado ganó 2-0 y presiona desde atrás.

Del otro lado, el Tottenham llega con la urgencia de sumar. Los Spurs necesitan los tres puntos para seguir a la altura de la pelea y evitar que Arsenal se escape. Un triunfo los dejaría a cinco unidades, manteniéndolos en carrera, pero una derrota complicaría seriamente sus aspiraciones, ya que quedarían a once puntos de su máximo rival, una distancia difícil de remontar en esta parte del campeonato.

Alineación de Arsenal para recibir a Tottenham

  • David Raya
  • Jurrien Timber
  • William Saliba
  • Piero Hincapié
  • Riccardo Calafiori
  • Declan Rice
  • Martín Zubimendi
  • Eberechi Eze
  • Bukayo Saka
  • Mikel Merino
  • Leandro Trossard
Alineación de Tottenham para visitar el Emiratos Stadium

  • Guglielmo Vicario
  • Kevin Danso
  • Cristian Romero
  • Micky van de Ven
  • Destiny Udogie
  • João Palhinha
  • Rodrigo Bentancur
  • Mohammed Kudus
  • Djed Spence
  • Wilson Odobert
  • Richarlison
