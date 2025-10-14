Después de derrotar con un abultado 4-0 a México en el AT&T Stadium de Texas, la Selección de Colombia finalizará su participación en la ventana FIFA de este mes con otro importante amistoso internacional. HOY, martes 14 de octubre, los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán contra Canadá, flamante anfitrión de la Copa del Mundo 2026, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.
ver también
Luego de la derrota 4-0 de México, se filtró qué se dijo en el vestidor de la Selección Colombia
Por las condiciones climáticas que están presupuestadas en esta localización, done se prevé una importante tormenta, las autoridades de ambas delegaciones informaron un atraso de media hora en el puntapié inicial. Así es como, de no mediar nuevos inconvenientes, el juego comenzará a las 19:30 (tiempo del país cafetero) y 20:30 (tiempo local del estado norteamericano).
Tormentas atrasan el inicio de Colombia vs. Canadá en Nueva Jersey
La alineación de Colombia contra Canadá
- Kevin Mier
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Johan Mojica
- Jefferson Lerma
- Richard Ríos
- Juanfer Quintero
- James Rodríguez
- Luis Díaz
- Luis Suárez
- DT: Néstor Lorenzo
La alineación de Canadá frente a Colombia
- Dayne St. Clair
- Richie Laryea
- Derek Cornelius
- Luc de Fougerolles
- Niko Sigur
- Tajon Buchanan
- Stephen Eustáquio
- Ismaël Koné
- Ali Ahmed
- Cyle Larin
- Jonathan David
- DT: Jesse Marsch