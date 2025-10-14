Es tendencia:
logotipo del encabezado
AMISTOSO

Las alineaciones de Colombia vs. Canadá por un amistoso internacional en Nueva Jersey

Tras el 4-0 ante México, la Selección de Colombia enfrenta a Canadá en Estados Unidos con el objetivo de cerrar la ventana FIFA con otra victoria.

Por Tomas Vetere

Colombia y Canadá, frente a frente en la casa de los New York Red Bulls de la MLS.
© Getty ImagesColombia y Canadá, frente a frente en la casa de los New York Red Bulls de la MLS.

Después de derrotar con un abultado 4-0 a México en el AT&T Stadium de Texas, la Selección de Colombia finalizará su participación en la ventana FIFA de este mes con otro importante amistoso internacional. HOY, martes 14 de octubre, los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán contra Canadá, flamante anfitrión de la Copa del Mundo 2026, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

Publicidad
Luego de la derrota 4-0 de México, se filtró qué se dijo en el vestidor de la Selección Colombia

ver también

Luego de la derrota 4-0 de México, se filtró qué se dijo en el vestidor de la Selección Colombia

Por las condiciones climáticas que están presupuestadas en esta localización, done se prevé una importante tormenta, las autoridades de ambas delegaciones informaron un atraso de media hora en el puntapié inicial. Así es como, de no mediar nuevos inconvenientes, el juego comenzará a las 19:30 (tiempo del país cafetero) y 20:30 (tiempo local del estado norteamericano).

Tormentas atrasan el inicio de Colombia vs. Canadá en Nueva Jersey

Tormentas atrasan el inicio de Colombia vs. Canadá en Nueva Jersey

La alineación de Colombia contra Canadá

  • Kevin Mier
  • Daniel Muñoz
  • Davinson Sánchez
  • Jhon Lucumí
  • Johan Mojica
  • Jefferson Lerma
  • Richard Ríos
  • Juanfer Quintero
  • James Rodríguez
  • Luis Díaz
  • Luis Suárez
  • DT: Néstor Lorenzo
Publicidad

La alineación de Canadá frente a Colombia

  • Dayne St. Clair
  • Richie Laryea
  • Derek Cornelius
  • Luc de Fougerolles
  • Niko Sigur
  • Tajon Buchanan
  • Stephen Eustáquio
  • Ismaël Koné
  • Ali Ahmed
  • Cyle Larin
  • Jonathan David
  • DT: Jesse Marsch
tomas vetere
Tomas Vetere
Lee también
¿Vacío en Guadalajara? Bajan los precios de los boletos para México - Ecuador sobre la hora
Selección Mexicana

¿Vacío en Guadalajara? Bajan los precios de los boletos para México - Ecuador sobre la hora

¿Por qué no juega James Rodríguez en Colombia vs. Canadá por el amistoso internacional?
Futbol Internacional

¿Por qué no juega James Rodríguez en Colombia vs. Canadá por el amistoso internacional?

Las alineaciones de México vs. Ecuador por el amistoso internacional
Selección Mexicana

Las alineaciones de México vs. Ecuador por el amistoso internacional

"Chupete" Suazo anuncia fecha de su retiro
Rayados de Monterrey

"Chupete" Suazo anuncia fecha de su retiro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo