Lionel Messi convirtió un doblete con Inter Miami y así quedó la carrera de los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

El argentino fue fundamental en una nueva victoria de su equipo y mantiene latente el último objetivo de su carrera.

Sigue rompiendo récords. Este sábado, Lionel Messi volvió a tener un partido con Inter Miami, en condición de visitante ante Atlanta United por la Jornada 30 de la MLS y se lució con un doblete en la contundente victoria de las Garzas por 3-1. Estos tantos le permiten no perderle pisada a Cristiano Ronaldo en la lucha de los 1000 goles.

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Así fueron los goles de Lionel Messi en Inter Miami

Fiel a su estilo, Messi no perdonó. En ambas ocasiones, el argentino recibió con espacios y ese combo resulta letal. Sin dudarlo, enfrentó a quien se colocó enfrente suyo y los dejó en el camino para definir con suma calidad y jerarquía para agigantar su figura a los 39 años, como si el tiempo no pasara nunca para él.

🔥 ¡Doblete de Leo Messi! El argentino encara, amaga y remata con una definición de genio para marcar su segundo gol del partido a favor de @InterMiamiCF. ¡Imparable! https://t.co/66vmEaRWac — MLS Español (@MLSes) October 18, 2026

¡GOOLAZO de Leo Messi! Arranca desde la mitad de la cancha, combina con Berterame y saca a relucir toda su genialidad para marcar a favor de @InterMiamiCF. https://t.co/7CEzGPsaFx — MLS Español (@MLSes) October 18, 2026

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La carrera de los 1000 goles entre Messi y Cristiano Ronaldo

De esta manera, Messi registra 936 goles oficiales, por lo que se encuentra a 67 tantos de alcanzar los 1000. El argentino también mantiene números extraordinarios, pero difícilmente pueda llegar a conseguir el objetivo antes de que termine el año.

Quien no se queda es el líder en esta historia. Cristiano Ronaldo alcanzó los 981 goles oficiales en su carrera profesional y quedó a solo 19 de llegar a la histórica cifra de los 1000. El portugués sigue alimentando su objetivo personal y cada partido con Al-Nassr representa una nueva oportunidad para acercarse a una marca que busca alcanzar antes de ponerle fin a su trayectoria.

En síntesis

Lionel Messi anotó un doblete en la goleada 3-0 de Inter Miami ante Atlanta.

anotó un doblete en la goleada 3-0 de Inter Miami ante Atlanta. Lionel Messi suma 936 goles oficiales y quedó a 67 de llegar a 1000.

suma 936 goles oficiales y quedó a 67 de llegar a 1000. Cristiano Ronaldo alcanzó los 981 goles profesionales con el Al-Nassr.