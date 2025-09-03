El futbol mexicano sigue generando jóvenes promesas y uno de los nombres que más ruido ha hecho en los últimos meses es el de Gilberto Mora. Con apenas 16 años, el jugador de Xolos de Tijuana y de la Selección Mexicana ya comienza a llamar la atención no solo en la Liga MX, sino también en el plano internacional.

Mora se convirtió en una de las sensaciones del verano tras levantar la Copa Oro con México, donde marcó historia al ser el más joven en disputar el torneo. Gracias al talento que mostró, estaría en la órbita de varios equipos europeos, siendo el Real Madrid el club con el que más se lo ha vinculado en los últimos días.

Frente a las especulaciones, Gilberto Mora rompió el silencio y se refirió a los rumores que lo vincularon con el mejor equipo de la historia del futbol, lo que podría ser sin dudas un paso enorme en su carrera, pero prefirió no generar ilusiones.

“Creo que son puros rumores, lo único que he visto son de las redes sociales. Es un orgullo para mí que grandes equipos pregunten. Trato de enfocarme en lo mío y que en la cancha salgan las cosas. Trato de disfrutar, vivir el presente y sacar mi futbol en la cancha, y agradecer a toda la gente que me apoya”, expresó.

Estas palabras muestran la madurez con la que Mora enfrenta el inicio de su carrera. Más allá de que lo vinculan con los mejores equipos del Viejo Continente, el futbolista prefiere no desenfocarse y estar metido solamente en su presente en México.

Su agente también habló del Real Madrid

La representante de Mora, Rafaela Pimienta, también se refirió a la situación y dejó en claro por qué su nombre aparece vinculado a clubes de talla mundial: “El chico más joven en jugar la Copa de Oro en la historia de la competición internacional. Está relacionado con el Real Madrid, es normal que esté relacionado con grandes equipos. Es un chico muy joven, muy fuerte. Vamos a escuchar aún muchas simulaciones, pensamientos e ideas. Yo prefiero que vaya donde va a ser feliz”.