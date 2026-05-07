Mientras Federico Valverde gana 16,6 millones en Real Madrid, el salario que cobra Aurélien Tchouaméni

El vestidor del Real Madrid vive una comparación inevitable entre dos de sus mediocampistas. Mientras Federico Valverde se consolida como uno de los mejores pagos del plantel, Aurélien Tchouaméni aparece con un salario inferior.

El ambiente en el Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más tensos de la temporada. En los últimos días comenzaron a circular versiones sobre fuertes discusiones internas en el vestuario del equipo blanco, algo que habría elevado la tensión al máximo dentro del plantel.

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La situación más delicada, se dio entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, quienes ya habían tenido un cruce en el entrenamiento anterior. Sin embargo, el conflicto habría escalado en la jornada siguiente hasta derivar en un episodio mucho más grave.

De acuerdo con estas versiones, el mediocampista francés habría golpeado al uruguayo durante la discusión, provocando que este cayera al suelo y se golpeara la cabeza. Incluso se menciona que Valverde habría quedado inconsciente en el momento del impacto, motivo por el cual habría sido atendido de urgencia.

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En paralelo, la situación generó un fuerte debate en torno a los futbolistas, especialmente al compararse sus contratos. Federico Valverde percibe alrededor de 16,6 millones de euros anuales, mientras que Aurélien Tchouaméni estaría cobrando cerca de 12,5 millones por temporada.

Las sanciones que se esperan

El Real Madrid, aplicaría el Reglamento Interno del Club para ambos jugadores, lo que podría incluir medidas disciplinarias severas e incluso la suspensión de sus salarios.

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Dentro del régimen disciplinario, las faltas catalogadas como graves contemplan la suspensión de actividad profesional y del salario por un período que va de 3 a 10 partidos. En tanto, las faltas consideradas muy graves pueden implicar sanciones mucho más duras, con suspensiones de 11 a 20 encuentros o incluso la rescisión total del contrato en los casos más extremos.

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